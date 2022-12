Des-influencers: Se tatuó Messi en la frente y se arrepintió

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mike Jambs (@mike_jambs)

Descontento con “el bullying y las amenazas” que plasmó haber recibido, reflexionó sobre lo que hizo y aseguró tajante que quería quitarse este problema de encima:

Me quiero borrar el tatuaje, no sé como es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal Me quiero borrar el tatuaje, no sé como es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal

En ese sentido deseó que la gente ya no lo mire mal cuando sale a la calle, que no lo critique, que no se asuste y que no diga que él es una influencia negativa, ya que no dimensionó la viralidad de sus decisiones, y al parecer, este "influencer" fue abrumado por la atención que buscaba pero que no toleró:

Cumplí el reto, pero nunca pensé que fuera a ser tan viral ese video, que ese tatuaje le fuera a dar la vuelta al mundo; y nunca pensé que eso me fuera a traer tantas cosas negativas. Porque los insultos que he recibido en redes sociales han sido miles Cumplí el reto, pero nunca pensé que fuera a ser tan viral ese video, que ese tatuaje le fuera a dar la vuelta al mundo; y nunca pensé que eso me fuera a traer tantas cosas negativas. Porque los insultos que he recibido en redes sociales han sido miles

Convencido de su decisión de sacarse el tatuaje, este influencer también tuvo la audacia de pedir colaboración a sus seguidores. Papelonesco es poco:

Necesito la ayuda de alguien que sepa cómo ordenar el tatuaje, cómo quitarlo. Necesito sí o sí borrar el tatuaje Necesito la ayuda de alguien que sepa cómo ordenar el tatuaje, cómo quitarlo. Necesito sí o sí borrar el tatuaje

Cómo eliminar un tatuaje

Según el sitio web del Mayo Clinic, las técnicas de eliminación de tatuajes que se utilizan con más frecuencia son la cirugía láser, la eliminación quirúrgica y la dermoabrasión.

La tinta del tatuaje está ubicada por debajo de la capa superior de la piel. Eso hace que la eliminación del tatuaje sea más complicada (y costosa) que la aplicación original.

Los expertos de Mayo Clinic advierten que el portador del tatuaje no debe intentar eliminarlo por su cuenta, y que las cremas para eliminar tatuajes del tipo hágalo usted mismo u otros tratamientos caseros no son eficaces, ya que pueden causar irritación en la piel u otras reacciones.

Es probable que queden cicatrices después de la mayoría de los tipos de eliminación, así como también riesgos de infección o cambios de color de la piel.

