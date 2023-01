Alerta wifi: Cuando navegar por internet es un peligro

No obstante, haciendo uso de sistemas de protección especiales como los EDR y siguiendo otras recomendaciones se puede disminuir el riesgo de sufrir estos ataques. En caso de no tener la posibilidad de conectarse a través de una red segura es preferible hacerlo a través de Datos Móviles de la red celular. No obstante, haciendo uso de sistemas de protección especiales como los EDR y siguiendo otras recomendaciones se puede disminuir el riesgo de sufrir estos ataques. En caso de no tener la posibilidad de conectarse a través de una red segura es preferible hacerlo a través de Datos Móviles de la red celular.

Rodriguez comparte los siguientes consejos para un mejor disfrute de las vacaciones sin tener que preocuparse de ser víctima de este tipo de ciberdelitos:

Tener todo el software actualizado con los últimos parches de seguridad instalados.

Tener firewall en la computadora.

Tener un sistema EDR (Endpoint Detection and Response) reconocido, capaz de proporcionar monitorización y análisis continuo del endpoint y la red para detectar amenazas avanzadas.

Se recomienda no utilizar redes WiFi públicas para acceder a sitios con información confidencial, como por ejemplo un homebanking.

Evitar conectar a estas redes dispositivos que tengan datos confidenciales.

Incluso adoptando estas medidas de seguridad para poder hacer uso de una red wifi pública, se pueden enfrentar dificultades y riesgos, por eso, la principal solución es contar con aplicaciones ya instaladas y en funcionamiento capaces de analizar, examinar y filtrar de forma constante en los archivos y redes más vulnerables.

Y dejó el siguiente consejo: “Hay que considerar que estas redes nunca van a ser seguras, de forma que si durante las vacaciones o en cualquier otro momento está obligado a usar estos puntos de acceso a Wi-Fi gratuitos y públicos, es importante comprender los riesgos que estos representan y por lo tanto, tomar en cuenta las recomendaciones brindadas para poder estar más seguro de que los datos personales y empresariales no se convertirán en una futura amenaza".