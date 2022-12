Barbie: Primer avance oficial de la película

En principio quien iba a tomar las riendas del film iba a ser Jenny Bicks, guionista de Sex and the City. Después se habló de la comediante Amy Schumer, más adelante fue Anne Hathaway, actriz que también se postuló para el rol, y durante un tiempo el proyecto quedó en stand by, hasta que cayó en manos de Greta Gerwig.

Los detalles de la historia se mantienen bajo el más absoluto de los secretos, pero la breve sinopsis que se conoce desde hace varios años sigue siendo la columna vertebral de esta película: Una muñeca Barbie es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta y se embarca en una aventura, pero en el mundo real.

escena-barbie_98.webp

En conversación con la edición británica de Vogue en su número del mes de julio de 2021, Margot Robbie explicó que el guiño a la nostalgia estará presente, pero que Gerwig tiene planes inesperados para esta película:

¡Viene con un montón de accesorios! Y gran cantidad de conexiones nostálgicas. Con ello también existen muchas formas de abordar la historia. La gente escucha Barbie y cree que sabe lo que va a ser la película. Luego escuchan que es Greta Gerwig la que escribe y dirige y es cuando piensan que igual no será lo que podría parecer en un primer momento ¡Viene con un montón de accesorios! Y gran cantidad de conexiones nostálgicas. Con ello también existen muchas formas de abordar la historia. La gente escucha Barbie y cree que sabe lo que va a ser la película. Luego escuchan que es Greta Gerwig la que escribe y dirige y es cuando piensan que igual no será lo que podría parecer en un primer momento

