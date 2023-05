Amor en crisis: Flor Vigna y Luciano Castro ¿Separados?

image.png

LA RESPUESTA DE FLOR VIGNA

“Perdón, Estefy. No es de mala, pero esta vez prefiero no hablar”. Contestó la joven actriz, dejando en claro que prefería no ahondar en el asunto. “Perdón, Estefy. No es de mala, pero esta vez prefiero no hablar”. Contestó la joven actriz, dejando en claro que prefería no ahondar en el asunto.

image.png

No obstante, la panelista hizo mención a las observaciones realizadas por su entorno, las cuales afirmaban que todo iba bien. Según los amigos en común, Luciano es una persona encantadora y el amor entre ellos resulta innegable.

image.png

Aunque aún no existen confirmaciones definitivas al respecto, resulta relevante destacar que Flor Vigna realizó una visita a la reconocida fiesta Bresh en el transcurso de la última semana, y durante dicho encuentro con sus amigas, se especula que habría compartido detalles acerca de la crisis que se encuentra atravesando la pareja.

Ante este escenario, el periodista Adrián Pallares tomó la iniciativa de entrevistar a Luciano Castro con el fin de obtener su versión de los hechos.

image.png

¿Qué dijo Luciano Castro al respecto?

"Si me venís a preguntar por la obra, está todo en orden’, me dijo cuándo encaré la conversación”, comentó el periodista, haciendo hincapié en la firmeza con la que fue expresada la respuesta.

“Hace mucho que circula el rumor de que ellos tal vez no estarían pasando el mejor momento, pero él me dijo que estaba todo fantástico”, sostuvo el periodista respecto a las sospechas difundidas sobre una posible separación.

image.png

Frente a las especulaciones acerca de una posible crisis, las diversas declaraciones y las conductas enigmáticas, la incertidumbre persiste en torno a la relación de Flor Vigna y Luciano Castro. Los seguidores de la pareja aguardan ansiosamente aclaraciones o corroboraciones por parte de los actores, con el fin de develar la verdad acerca del estado de su romance.

-------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Estás son las apps que pueden vaciar tu cuenta bancaria

Atención: Este alimento se asocia con un enemigo silencioso

Nico Riera y las fotos de sus pies; Caso Sáenz Valiente

Patricia Bullrich recogió el guante y replicó a Alberto Fernández

Por Wado, el FdT contra Levinas (que aclara pero ¿oscurece?)