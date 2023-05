Patricia Bullrich recogió el guante y replicó a Alberto Fernández

El tuit de Marra fue por lo que había dicho más temprano Alberto Fernández en Lavallol. "Tenemos situaciones difíciles, no les quiero contar mis penurias desde que asumí al Gobierno porque cada día me aparece una nueva y ya quisiera que paren las maldiciones que me han mandado porque han sido muchas", aseveró el Presidente.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1660710000539344909 Presidente Fernández, si hoy fuese el último día de su gobierno, el resultado de su gestión sería: la tercera inflación más alta del mundo; 6 de cada 10 chicos viviendo en la pobreza; jubilados que perdieron más del 30 % de sus ingresos reales y reservas negativas.



No se ocupe… https://t.co/6ty2BfSNYz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 22, 2023

https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1660694837601943566 Alberto prefiere decir que le enviaron una maldición a aceptar que su gobierno es un fracaso total y que ningúno de su gabinete sirve para nada. Estamos frente al fin del Kirchnerismo. pic.twitter.com/a4jAZF9vhL — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 22, 2023

