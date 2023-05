Golpe bajo de Alberto a Larreta con Favaloro

En efecto, Larreta era uno de los interventores del PAMI cuando ocurrió esa tragedia. Favaloro denunció que la obra social de los jubilados, entre otras instituciones, mantenía entonces una deuda con la Fundación que dirigía cuyo pago no se destrababa por su negativa a pagar coimas.

En una de las cartas que Favaloro dejó al momento de suicidarse de un disparo, dijo que "el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros (creo desde el año 94 ó 95) de 1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedía (como es lógico, no a mí directamente)".

Larreta declaró entonces que el PAMI no tenía "una deuda verificada" con la Fundación Favaloro y que "lo que hay es un viejo reclamo de facturas entre 1993 y 1995 que no figuran en los libros contables" de la entidad oficial.

En la actualidad, el jefe de Gobierno y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio no quiere referirse al asunto. Cuando fue consultado en 2021 en una entrevista en un diario de La Pampa por aquel tema (Favaloro había vivido en esa provincia), respondió: “No, no disculpame. No tengo absolutamente nada que ver con eso, y no estoy para esa pregunta. Eso es todo lo que tengo para decir”.

La interna

En el acto de Llavallol, en la Cooperativa de Trabajo Cotramel, exmetalúrgica Canale, el Presidente también dedicó parte de su mensaje a la interna del Frente de Todos.

"Dejemos de pelearnos entre nosotros, porque somos todos iguales, hijos de Perón y Evita", dijo.

Aseguró que “va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme”. “El problema está enfrente”, dijo en alusión a la oposición.

“El problema son los que dicen que la economía popular son una banda de ‘planeros’, o que dicen hay que terminar con la indemnización por despidos o las vacaciones pagas, o los que dicen que el Estado está de más”, se explayó.

De la celebración participaron también la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el secretario de Economía Social de esa cartera, Emilio Pérsico, y el director nacional de Empresas Recuperadas dependiente de esa cartera, Eduardo Murúa, entre otros.

