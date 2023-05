Gustavo Sáenz precandidato Frente Renovador + Norte Grande

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner inicialmente tuvo una posición ambigua al respecto, luego pareció rechazarlo pero ahora no parece en condiciones de impedirlo, a causa de la fragmentación interna del FdT y de su propia pérdida de autoridad en el espacio, más allá de la tradicional adhesión incondicional de sus simpatizantes, insuficiente para ganar un comicio nacional.

Por el llamado 'albertismo', el precandidato sería el embajador en Brasil, ex gobernador bonaerense, ex vicepresidente de la Nación, ex ministro de Turismo y Deportes de la Nación y ex diputado nacional, Daniel Scioli.

Por la llamada 'La Cámpora', el precandidato sería el ministro del Interior de la Nación, ex vicepresidente de Aerolíneas Argentinas/Austral Líneas Aéreas, ex diputado nacional y ex secretario general de la Presidencia, Eduardo De Pedro, 'Wado'. Curiosamente, él intenta, en forma reiterada, seducir a los gobernadores del Norte Grande, inclusive hizo viajes al extranjero con ellos.

Por el Frente Renovador, el precandidato será el gobernador reelegido de la Provincia de Salta, ex intendente de la ciudad de Salta, ex senador provincial y ex compañero de binomio presidencial de Sergio Massa, Gustavo Sáenz.

El abogado Gustavo Adolfo Ruperto Sáenz Stiro, de 54 años -casi de la generación de Massa, quien tiene 51-, es un digno representante del FR en cuanto a sus enfoques sobre la política, la economía y la sociedad, diferente a los extremos que otros integrantes del Frente de Todos acostumbran manifestar. Todo lo contrario, él se aferra al centro, a la economía de mercado y a políticas de desarrollo que no impliquen conflictos innecesarios externos.

