Cómo empezó todo

Durante el programa, el artista contó cómo empezó con su emprendimiento donde cobra en dólares y dijo que “subía stories en Instagram donde me hablaban de otras cosas y me halagaban los pies de fondo. Entonces me dije ‘Acá hay algo’”.

La panelista Mariana Brey le preguntó si él tiene algo especial o alguna rareza en sus dedos, a lo que el actor negó rotundamente y Paula Varela explicó que “ahora hay una moda de fetiche con los pies y está muy de moda esto de abrir páginas en vez de porno de mostrar una lolita, muestran el piecito”.