Sebastián Villa: De los elogios de Riquelme a juicio oral

Además, según publicó Olé, Cortés contó que el colombiano la golpeó "con los puños". Según declaró, el delantero tenía "un anillo Bulgari" en la mano con la que fue agredida, ocasionando un golpe peor. Y además sostuvo que le dio "patadas" y empujones.

La reacción de Villa durante el juicio y su futuro en Boca

Por su parte, Villa se llamó a silencio. Aunque si bien el jugador no realizó ninguna declaración, se manifestó a través de sus gestos. Mientras Cortés declaraba, él negaba con la cabeza, en desacuerdo con el testimonio.

A pesar de que el juicio continuará los próximos días, Villa aún tiene chances de jugar como titular el próximo martes frente al Deportivo Pereira, por la segunda fecha de la Libertadores.

Recordemos que días atrás, se desató la polémica cuando el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme dio una entrevista a El Canal de Boca y sus declaraciones encendieron las redes.

"Villa sigue siendo el mejor de la Argentina. Y un jugador que nos ha regalado tantos títulos y partidos buenos. Somos afortunados, lo tenemos que disfrutar mucho", aseguró Riquelme.

Además se refirió a él y a Pol Fernández con grandes elogios. "Estos chicos nos mal acostumbraron, yo siento admiración por ellos. Ellos saben que tienen que mejorar y seguramente avanzaremos en la Copa, en el torneo y en la Copa Argentina". Las declaraciones de Riquelme generaron un gran revuelo a raíz de las denuncias que tiene Villa en su contra.

El jugador colombiano además enfrenta una segunda causa por abuso sexual con acceso carnal, en ese caso denunciado por una joven de 26 años luego de una fiesta en la casa del futbolista.

La denunciante, Tamara Doldán, detalló que el hecho ocurrió el 26 de junio de 2021 en una casa ubicada en un barrio privado de la localidad de Ezeiza.

Llegadas las 22 horas aproximadamente Sebastián había injerido una gran cantidad de alcohol y si bien estaba acostumbrada a verlo en ese estado, empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido – según el denunciado - un encuentro con un compañero de la plantilla. En el transcurso de esta escena, comenzó a elevarme el tono de su voz y en consecuencia a ponerse más violento de lo habitual, razón por la cual, dicha circunstancia hizo que nos retiráramos de la casa/quinta en donde se realizó el asado, ello poco después de las 22 horas aproximadamente".

Desde allí, según precisó, fueron a la casa de Villa, donde había más gente que había sido invitada por una persona cercana al delantero. Poco después solo quedaron ellos con el seguridad del futbolista, apodado "Vikingo". En ese momento, relató, comenzó "la peor situación" de su vida.

Estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'", indicó la denunciante.

También aseguró que en ese momento la golpeó una vez más y le impidió irse, cerrando la puerta.

Al relatar la violenta situación, la mujer detalló con crudeza: "Él parecía estar disfrutando la situación, jugaba con la intensidad de su fuerza, mientras me decía que deje la bobada y que no me vaya, aplicando mayor intensidad al agarrón de la pierna y bajándola para intentar convencerme, dicha situación se convierte en un agarrón a la altura de mi cadera con el cual me tiró a la cama".

"Comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca son su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación", siguió su relato la mujer, según consta en la denuncia.

"Me abusó, en principio de frente (estando boca arriba) y terminó poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire, a esto se le sumó su cuerpo arriba mío y su mano en la boca, lo cual se agravó cuando me dio vuelta y me apretaba la cabeza contra la cama. Es importante señalar que me fui quedando sin aire y sin fuerza a lo largo del abuso", aseguró.

"Ese momento que pareció eterno cesó cuando el señor Villa eyaculó dentro mío y una vez finalizado el sometimiento sexual me largué a llorar de manera descontrolada y le suplicaba que me dejara irme, a lo que me manifestaba que no me podía retirar hasta tanto no me calme".

Sin embargo, mientras la causa avanza, se sumó un elemento extra que pone contra las cuerdas al colombiano: su amigo, Félix Bénitez, presionó a la propia Doldán para que no denunciara al delantero de Boca.

