Alec Baldwin acusado por homicidio culposo

Además, agregó que los fiscales se abstendrán de convocar a un jurado acusador y dejarán en manos de un juez determinar si hay una causa probable para avanzar hacia el juicio. Andrea Reeb, una fiscal especial en el caso, argumentó un patrón criminal de desconsideración por la seguridad en el set de filmación:

Si cualquiera de esas tres personas, Alec Baldwin, Hannah Gutierrez Reed o David Halls, hubiesen hecho su trabajo, Halyna Hutchins estaría viva ahora. Es así de sencillo Si cualquiera de esas tres personas, Alec Baldwin, Hannah Gutierrez Reed o David Halls, hubiesen hecho su trabajo, Halyna Hutchins estaría viva ahora. Es así de sencillo

Luke Nikas, abogado de Baldwin, aseguró que los cargos representan un error terrible de la justicia, y durante un comunicado alegó al desconocimiento del actor sobre la carga de balas reales en el arma incriminatoria:

El actor no tenía motivos para creer que había una bala real en el arma o en ningún lugar del set. Confió en los profesionales con los que trabajaba, quienes le aseguraron que el arma no tenía balas reales. Peleará contra estos cargos y ganaremos El actor no tenía motivos para creer que había una bala real en el arma o en ningún lugar del set. Confió en los profesionales con los que trabajaba, quienes le aseguraron que el arma no tenía balas reales. Peleará contra estos cargos y ganaremos

Caso Alec Baldwin: Qué pasa con el control de armas en Hollywood

La familia de Hutchins, el viudo Matthew Hutchins y su hijo Andros, resolvieron una demanda contra los productores en virtud de un acuerdo que tiene como objetivo reiniciar la filmación con la participación de Matthew Hutchin como productor ejecutivo.

La muerte de Hutchins influyó en las negociaciones sobre las disposiciones de seguridad en los contratos del sindicato de equipos de filmación con los productores de Hollywood, animando a otros cineastas a elegir imágenes de disparos generadas por computadora en lugar de armas reales con munición de fogueo para minimizar los riesgos.

¿Por qué no se reemplazan las armas con efectos especiales desde un principio? Algunos estudios lo hacen, pero hay un gran factor en el medio, el precio. Los efectos especiales digitales o CGI son realmente caros de usar.

Y el precio se eleva cuando se requiere que las armas ejecuten acciones básicas como disparar, ya que hay que realizar una animación especial para cada disparo. Ese es un lujo que pocos estudios pueden darse, entre ellos Marvel Studios que cuenta con el presupuesto de Disney detrás.

No obstante, motivos económicos aparte, en caso de manipular armas en el rodaje, la producción debe contar con un armero o especialista en armas de fuego que sea un profesional con amplia experiencia. Y el cuidado siempre debe ser minucioso hasta un punto exagerado, ya que se está protegiendo la vida del equipo.

Además, los actores y extras deben llevar entrenamiento en el manejo de armas de fuego, y esto no se aplica solo para los héroes de acción, sino para cualquier estrella que deba tener en sus manos una pistola. De esta forma, se obtiene realismo, pero también seguridad en todo tipo de escenas.

