¿Acoso o seducción?: Alfa y Camila de Gran Hermano, un gran debate social

"Yo lo veo muy parecido a mi papá. Lo veo más por ese lado. Ésa es mi afinidad con él. Mi punto de vista es que me gusta más alguien como Marcos", respondió en el confesionario ante la pregunta del Big de si Alfa la estaba incomodando. Pero Camila asumió que Alfa no la veía así, sino como una mujer.

Más a fondo, el Big pidió a Camila que contestará si le molestaba las ‘reiteradas muestras de afecto’. “No, porque siento que va todo como un chiste. Yo al menos pienso que es así", afirmó.

Por el contrario, Alfa recalcó que la diferencia de edad para él no es un problema y que considera a Camila una chica que maduró rápido dada las circunstancias de su vida, haciendo clara referencia a la muerte de su padre:

Para mí, la edad nunca fue un límite. Ella tiene 21 años, pero es una mujer que tuvo que crecer de golpe. Entonces, yo no sé qué puede pasar (…) No es una relación de padre e hija, digamos. Es una relación de dos personas adultas. Para mí, la edad nunca fue un límite. Ella tiene 21 años, pero es una mujer que tuvo que crecer de golpe. Entonces, yo no sé qué puede pasar (…) No es una relación de padre e hija, digamos. Es una relación de dos personas adultas.

https://twitter.com/Primista1/status/1618212091223212032 Camila puede ser la próxima eliminada.



Prepárese para verla haciéndole juicio por acoso a Alfa y a #granhermano (por facilitarlo), diciendo que en el momento no se dio cuenta, por estar atravesando el duelo por la muerte de su padre, pero que se dio cuenta ta después de salir. https://t.co/HQQmczUg5l — Primista (@Primista1) January 25, 2023

Más contenido en Urgente 24:

AFIP puede congelarte la tarjeta si superas este monto

AFIP investiga compras con tarjetas de débito

Mezcla bicarbonato con esto para eliminar cucarachas

Sequía: Qué es el astilo moteado o '7 de oro', la nueva plaga del campo

Pago compartido: Netflix se hartó y lanzó ultimátum mundial