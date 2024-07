3 íntimas confesiones de la venezolana Yulimar Rojas en Vogue

Todo eso me afectó. Me creó un trauma que sólo pude superar gracias al deporte. El trauma que sentía hizo que no pudiera caminar en lugares donde había mucha gente para que no me vieran, para no pensar que veían o que se metían conmigo. Al final agradezco a esas personas por hacerme más fuerte. Me volvieron una mujer con temple, guerrera, luchadora, capaz de sobreponerse a esos comentarios que por años la persiguieron”.

La travesía para encontrar sus primeros tacones (que aún conserva)

“Yo nunca he sido de usar sandalias ni zapatos de vestir porque siempre he sido alta y siempre andaba descalza. Mi mamá me decía: ‘te van a crecer los pies’. “Como era alta siempre se hacía difícil conseguir zapatos para mí. Y el 31 de diciembre, cuando mi mamá compraba ropa para vestir nunca encontraba nada para mí. Si me ponía un vestido siempre tenía que usar tenis. Y en esa época no era normal llevar tenis con vestido.

Una vez tenía que usar tacones sí o sí. Como mi mamá es gordita tenía todas las tiendas de tallas grandes fichadas y estuvimos allí dos horas hasta que encontramos unas sandalias plateadas talla 44 que uso todavía. Esos fueron mis primeros tacones y me hicieron sentir tan diva, tan diferente, tan empoderada”.

Sus preferencias sexuales y la libertad de vivirlas

“He tratado de dejar ver quién soy con total naturalidad. Para mí es importante que niños y jóvenes que tienen una preferencia sexual distinta sepan que no deben ser señalados.

Todos tenemos derecho a amar con total libertad y con total tranquilidad. Aunque el mundo va lento, bastante lento, ha habido muchos avances para que muchos nos demos cuenta que vinimos a este mundo para ser felices. A vivir la vida sin sentir temor de demostrar lo que sientes por una persona del sexo que sea. Yo me siento orgullosa de eso”.

Embed - Yulimar, medallista olímpica que saltó un autobús | Voces de cambio |Vogue México y Latinoamérica

