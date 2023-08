Yulimar Rojas, campeona mundial: Así fue su infartante salto

El cuarto salto de Yulimar fue invalidado por los jueces de la pista, al igual que su quinto intento.

Finalmente, estando en el octavo lugar de la tabla y con una última oportunidad para cambiarlo todo, la venezolana hizo su sexto salto que fue de 15.08 metros, escalando así a la primera posición de la competencia y obteniendo su cuarto título como campeona del mundo.

De esta manera Yulimar también logró darle la primera medalla a Venezuela en este Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023.

Por su parte, la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, vigente campeona de Europa y medallista de plata en el Mundial 2019, logró 15 metros y obtuvo la medalla de plata; mientras que la medalla de bronce fue para la cubana Levanis Pérez, con una marca de 14,96.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTeamRojas45%2Fstatus%2F1695156673101316282&partner=&hide_thread=false #Budapest2023 ¡CAMPEONA MUNDIAL!



Con este impresionante salto en el último intento, Yulimar Rojas se proclama CAMPEONA MUNDIAL en Budapest: 15.08m



4to título al aire libre

7mo cetro para la



¡INMENSA! #FlyYuliFly #Venezuela #Sports #triplejump pic.twitter.com/oVKdYfLm8T — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 25, 2023

"Ha sido muy dramático todo"

Luego de obtener su cuarta corona mundial consecutiva, Yulimar reveló: "Ha sido muy dramático todo. Ha sido una competición muy durA, no física, sino psicológicamente. Pero sabía que tenía el salto en mis piernas y que tenía que enfocarme", declaró a RTVE.

Y agregó: "En el último intento me dije: 'Es aquí. No hay mañana. Es ahora'. Solo los atletas especiales que se sienten con convicción pueden conseguir esto".

Respecto a su sueño de superar los 16 metros, la venezolana había declarado en días pasados: "Eso llega, no sabes el momento exacto que lo vas a hacer, no sabes la hora, pero sí sabes cuando estas preparada. Llegar a dieciséis metros es mi sueño, es lo que deseo y sé que lo voy a conseguir pero no sé si hoy o mañana. Sé que estoy destinada a eso y que nací para cosas grandes. Lo tengo bastante claro".

"Estoy persiguiendo mi sueño, mi objetivo y nada me va a detener hasta lograrlo. Los dieciséis metros es la meta de mi equipo, de mi familia, mía y de todos los que me envían energía para estar fuerte y conseguirlo. Cada día estoy más cerca", agregó la saltadora.

Medallas de Yulimar Rojas

A propósito de la nueva victoria de Yulimar, vale la pena recordar algunos de los logros alcanzados por la atleta venezolana:

Logró el récord del mundo de triple salto con 15,74 metros

Alcanzó el oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020 con 15,67 metros

Alcanzó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Río 2016

Batió el récord del mundo que poseía la ucraniana Inessa Kravets (15,50 metros)

Es cuádruple campeona del mundo al aire libre (Londres 2017, Qatar 2019, Eugene 2022, Budapest 2023)

Es triple campeona del mundo en pista cubierta (Portland 2016, Birmingham 2018, Belgrado 2022)

En 2020 fue elegida mejor atleta femenina del año por World Athletics

