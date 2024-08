Zafó del juicio por fraude pero la tormenta fue implacable: Desaparecido

Él creó su primera empresa a finales de los años 1980, mientras estudiaba para su doctorado: Lynett Systems Ltd., financiada con un préstamo de 2.000 libras negociado en un bar, y produjo diseños y productos de audio para la industria de la música, incluidos sintetizadores electrónicos y un sampler para el Atari ST.

En 1991 fundó Cambridge Neurodynamics, que se especializó en el reconocimiento de huellas dactilares basado en computadora.

Hubo 3 'spin-offs' (desprendimientos) de Cambridge Neurodynamics:

Neurascript , que buscaba documentos comerciales basados en el reconocimiento de caracteres, comprada por la empresa alemana Dicom;

, que buscaba bases de datos; y Autonomy, fundada en 1996 por Lynch, David Tabizel y Richard Gaunt, que creció hasta convertirse en 1 de las 100 empresas cotizantes en Bolsa más importantes del Reino Unido.

bayesian.jpg 'Bayesian'.

El juicio

Autonomy Corp. desarrolló software para extraer información útil de fuentes no estructuradas, incluidas llamadas telefónicas, correos electrónicos y vídeos.

Esto sucedió 10 semanas después de que Lynch, de 59 años, fuera absuelto en un tribunal de San Francisco (California, USA) de los cargos penales por el mayor fraude de la historia de Silicon Valley, relacionado con la venta de su empresa Autonomy Corp. a Hewlett Packard Co. por más de US$ 11.000 millones en 2011. Pero 1 año después, HP redujo el valor de la empresa en US$ 8.800 millones y comenzó una larga batalla legal.

Lynch perdió un juicio civil en Londres (Reino Unido) relacionado con el acuerdo en 2022 y fue extraditado a USA, donde fue juzgado en un tribunal federal de San Francisco. A principios de junio, un jurado lo declaró inocente de todos los cargos.

Después de la venta de Autonomy, Lynch creó la empresa de capital de riesgo Invoke Capital y fundó una serie de empresas tecnológicas dirigidas por ex empleados. La más exitosa fue Darktrace, una empresa de ciberseguridad que utiliza inteligencia artificial para detectar actividad sospechosa en la red informática de una empresa.

Ojo de buey

Los buzos del cuerpo de bomberos han recuperado el cuerpo de 1 de los desaparecidos. Ellos hicieron una inmersión dirigida a inspeccionar el casco de la embarcación hundida.

Los buzos que intervinieron han indicado que pueden ver algunos cuerpos a través de los ojos de buey.

El casco y la superestructura del Bayesan eran de aluminio, con cubiertas de teca. El buque está propulsado por dos motores diésel MTU de 965 CV, capaces de alcanzar una velocidad máxima de 15 nudos.

