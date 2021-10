Vladímir Putin y su poder sobre el gas de Europa

El mandatario ruso declaró que es necesario estudiar la posibilidad de aumentar los volúmenes de gas en el mercado, destacando que hay que hacerlo "con cuidado", ya que un revuelo especulativo no servirá para nada.

Al mismo tiempo, el Putin resaltó que hay que cumplir completamente las obligaciones sobre el tránsito de gas a través de Nord Stream 2,el gasoducto submarino que transportará enormes cantidades de gas a Europa Occidental.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, los críticos ven que Rusia retiene deliberadamente gas natural adicional del mercado para tratar de presionar a Alemania y Bruselas para que certifiquen rápidamente Nord Stream 2.

La decisión del gigante energético Gazprom de no llenar sus instalaciones de almacenamiento europeas ha contribuido a los altos precios, según Trevor Sikorski, jefe de gas global de Energy Aspects, una firma de investigación con sede en Londres.

La Comisión Europea está investigando las quejas de algunos países de la UE de que Rusia está manipulando el flujo de gas para hacer subir los precios, pero no ha llegado a ninguna conclusión. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel, cuyo gobierno ha respaldado a Nord Stream 2, desestimó las acusaciones de que Rusia es en parte culpable del aumento de los precios del gas en Europa.

Que yo sepa, no hay pedidos en los que Rusia haya dicho que no se los entregaremos. Rusia solo puede entregar gas sobre la base de obligaciones contractuales

El 10/9 Gazprom anunció la finalización del gasoducto Nord Stream 2, que actualmente se encuentra pendiente de aprobación por parte de las autoridades alemanas para poder iniciar operaciones.