Además, el mandatario ruso acusó al presidente Volodymyr Zelenskyy de estar influenciado por "fuerzas nacionalistas radicales".

"Esta no es nuestra elección, no queremos esto", dijo a los periodistas cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un conflicto.

Rusia anexó la península de Crimea de Ucrania en 2014 y poco después apoyó una rebelión separatista en el este del país, hundiendo las relaciones entre Moscú y Occidente a mínimos posteriores a la Guerra Fría.

Los combates, que comenzaron hace más de 7 años, han matado a más de 14.000 personas y devastado el corazón industrial de Ucrania, conocido como Donbas.

Putin acusó hoy (23/12) al gobierno de Ucrania de romper sus compromisos bajo un acuerdo de 2015 destinado a detener los combates en Donbas y negarse a hablar con representantes de dos regiones separatistas allí.

El presidente ruso sostuvo que el futuro de la región debe ser determinado por las personas que viven allí, y agregó que Moscú se ve a sí mismo como un "mediador" en el conflicto.

Kiev, por su parte, ha dicho que se está preparando para una posible invasión de tropas rusas, lo que Moscú ha negado. Zelenskyy dijo esta semana que estaba dispuesto a hablar con Rusia "en cualquier formato", lo que el Kremlin ha rechazado hasta ahora.

OTAN

En este tema, Putin hizo polémicas declaraciones contra USA y dijo que Moscú ya había advertido a Washington que "cualquier expansión adicional de la OTAN hacia el este era inaceptable".

¿Somos nosotros los que estamos poniendo misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos?" No, es Estados Unidos quien vino a nuestra casa con sus misiles. Ya están en el umbral de nuestra casa. ¿Es una exigencia excesiva no colocar ningún sistema ofensivo cerca de nuestra casa? ¿Somos nosotros los que estamos poniendo misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos?" No, es Estados Unidos quien vino a nuestra casa con sus misiles. Ya están en el umbral de nuestra casa. ¿Es una exigencia excesiva no colocar ningún sistema ofensivo cerca de nuestra casa?

El líder ruso dijo que Occidente había "engañado" a Moscú al ofrecer promesas verbales en la década de 1990 de no expandir la presencia de la OTAN hacia el este, y luego ampliarla para incorporar países del ex bloque soviético en Europa central y oriental y las ex repúblicas soviéticas en el Báltico.

"Ni una pulgada hacia el este", nos dijeron en los noventa. ¿Y qué? Nos engañaron, simplemente nos engañaron descaradamente. Cinco oleadas de expansión de la OTAN y ahora, por favor, los sistemas están apareciendo en Rumanía y Polonia "Ni una pulgada hacia el este", nos dijeron en los noventa. ¿Y qué? Nos engañaron, simplemente nos engañaron descaradamente. Cinco oleadas de expansión de la OTAN y ahora, por favor, los sistemas están apareciendo en Rumanía y Polonia

Un principio clave de la alianza de la OTAN es que la membresía está abierta a cualquier país calificado. Putin ha descrito previamente una expansión de la OTAN y el despliegue de armas en Ucrania como una "línea roja" para Rusia.

¿Y Alexey Navalny?

De acuerdo con Putin, Rusia no recibió ninguna evidencia de los países occidentales para probar el presunto envenenamiento de Navalny con un agente nervioso de la era soviética en agosto de 2020.

"Enviamos numerosas consultas oficiales desde la oficina del fiscal ruso pidiendo cualquier documento que pruebe el envenenamiento. No hay un solo periódico", dijo a los periodistas.

Putin agregó que le había dicho personalmente al presidente francés Emmanuel Macron y a la entonces canciller Angela Merkel que involucraran a especialistas rusos en la investigación del incidente, pero sus llamadas no fueron bien recibidas.

Coronavirus

El mandatario dijo que esperaba que Rusia pudiera vacunar a suficientes personas para alcanzar la inmunidad colectiva o de manada contra el COVID-19 el próximo año, e instó a más rusos a vacunarse.

La inmunidad colectiva hoy en Rusia es del 59,4 por ciento ... Pero esto no es suficiente, necesitamos una inmunidad colectiva de alrededor del 80 por ciento. Con suerte, el próximo año, en algún lugar al menos al final del primer trimestre o en el segundo trimestre, alcanzaremos este nivel La inmunidad colectiva hoy en Rusia es del 59,4 por ciento ... Pero esto no es suficiente, necesitamos una inmunidad colectiva de alrededor del 80 por ciento. Con suerte, el próximo año, en algún lugar al menos al final del primer trimestre o en el segundo trimestre, alcanzaremos este nivel

El número de muertos por pandemia de Rusia es uno de los más altos del mundo, y el país ha sufrido un aumento reciente en las infecciones impulsadas por la variante Delta altamente infecciosa. Las autoridades sanitarias también han registrado decenas de casos de la nueva variante ómicron altamente transmisible.

Putin afirmó que era necesario que las vacunas se esparcieran "por todo el mundo lo más rápido posible y en la mayor cantidad posible". De lo contrario, advirtió, "no podremos hacer frente a este problema a nivel mundial, la humanidad vivirá con él todo el tiempo".

Presencia militar en el Pacífico

En el izado de bandera de la Armada Rusia que se llevó a cabo el martes (21/12), se pudieron ver los avanzados submarinos de propulsión nuclear Kniaz Oleg y Novosibirsk que se incorporarán a Flota del Pacífico.

De esta manera, se "aumentará significativamente su potencial de combate (de la Armada)", según destacó Putin.

El submarino estratégico Kniaz Oleg, de la clase Boréi-A, ha sido concebido como medio de disuasión nuclear. Puede operar a profundidades de entre 400 y 480 metros, con una autonomía de 90 días (limitada solo por la cantidad de alimentos y agua que almacene). Además, tiene capacidad para portar 16 lanzadores de misiles estratégicos Bulavá, con un alcance de 8.000 kilómetros.

https://twitter.com/ActualidadRT/status/1473650530417184768 La Armada rusa incorpora dos submarinos de propulsión nuclear: uno de ataque y otro de misiles estratégicos https://t.co/WVig5op8JE



Se trata de un sumergible del avanzado proyecto 885M Yasen-M y uno capaz de portar 16 misiles estratégicos Bulavá, de 8.000 kilómetros de alcance pic.twitter.com/FkInaK1FTU — RT en Español (@ActualidadRT) December 22, 2021

Por su parte, la nave Novosibirsk forma parte del proyecto 885M Yasen-M (denominado Graney en la codificación de la OTAN). Los submarinos de este proyecto, capaces de sumergirse a profundidades de hasta 600 metros, disponen de 24 misiles de crucero dispuestos en ocho lanzaderas verticales.

Todos estos son multifuncionales y pueden cargarse con diversas clases de misiles, que van desde los antibuque 3M55 Onix y los antibuque X-35, hasta los portadores de ojivas nucleares X-101 o los de ataque a tierra del sistema ZM-14E P-900 Club, con un alcance de 5.000 kilómetros. En el futuro próximo, estas naves podrían también portar misiles hipersónicos Tsirkón, cuyas pruebas acaban de concluir en el país.