USA habla de grandes pérdidas rusas y Moscú prefiere Donbás

Hablando en una sesión informativa del Ministerio de Defensa en Moscú, Sergei Rudskoy, un oficial de alto rango en el ejército ruso, dijo que lo que el Kremlin ha calificado como una “operación especial” en Ucrania estaba entrando en una nueva fase diseñada para “liberar” completamente Donbás.

Describió el ataque a otras ciudades, incluida la capital, Kiev, como parte de una estrategia para distraer al ejército ucraniano.

Un funcionario estadounidense que acompañó a Joe Biden durante un viaje a Bélgica y Polonia dijo que Estados Unidos no estaba tratando las declaraciones rusas como nuevas y que tendría que ver si algo cambiaba tácticamente.

“Los objetivos principales de la primera fase de la operación se han cumplido”, dijo Rudskoy, jefe de la dirección principal de operaciones del estado mayor general del ejército ruso. “Las capacidades militares de las fuerzas armadas de Ucrania se han reducido significativamente, lo que permite que los esfuerzos se centren en lograr nuestro objetivo principal: liberar Donbas”.

Las tropas rusas lograron bloquear Kiev, así como Kharkiv, Chernihiv y Sumy en el noreste, y Mykolayiv en el suroeste, dijo, además de tomar el control de partes del sur. Hacerlo distrajo al ejército ucraniano y limitó su capacidad de respuesta en Donbas.

https://twitter.com/Political_Room/status/1507446377739132932 Rusia ha atacado infraestructuras de las fuerzas ucranianas en Chernigov. pic.twitter.com/YErOPzjviN — The Political Room (@Political_Room) March 25, 2022

Una opinión

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, hablando sobre la situación en torno a Ucrania, sugirió que comprende las acciones del presidente ruso, Vladimir Putin, quien, en su opinión, no tiene dónde retirarse y tiene que luchar. El líder serbio expresó su punto de vista en una entrevista con el canal de televisión Euronews Serbia.

Podría decir mucho, pero no soy analista, sino Presidente. Pero creo que conozco a Putin mejor que el 99,9% de los políticos del mundo, me parece que puedo entender lo que está en su cabeza. Yo creo que Occidente lo sorprendió en los primeros 3 o 4 días, y luego, según su historia de juventud en Leningrado, se metió en una situación en la que no había dónde retirarse y tuvo que luchar. Y ahora sorprende a Occidente. Podría decir mucho, pero no soy analista, sino Presidente. Pero creo que conozco a Putin mejor que el 99,9% de los políticos del mundo, me parece que puedo entender lo que está en su cabeza. Yo creo que Occidente lo sorprendió en los primeros 3 o 4 días, y luego, según su historia de juventud en Leningrado, se metió en una situación en la que no había dónde retirarse y tuvo que luchar. Y ahora sorprende a Occidente.

En 2015, Putin, hablando en el Foro Valdai y hablando de la participación de las Fuerzas Armadas Rusas en la operación militar en Siria, habló sobre la regla que una vez le había enseñado una calle de Leningrado: "Si una pelea es inevitable, debes atacar primero". Por lo tanto, agregó Vucic, "el Presidente ruso cree que es mejor combatir a los enemigos a distancia que esperar hasta que lleguen a territorio ruso".

https://twitter.com/Political_Room/status/1507432418105606149 El Pentágono ha evaluado que Kherson ya no se encuentra totalmente bajo el control de las fuerzas rusas.



También ha destacado que por primera vez hay señales de que Rusia está trastaladando algunas tropas desde Georgia.



Vía @DanLamothe — The Political Room (@Political_Room) March 25, 2022

El combate

Las tropas ucranianas han hecho retroceder a las fuerzas rusas alrededor de Mykolaiv y han retrasado los esfuerzos para rodear Kiev. Ahora están luchando contra los rusos en Kherson, la única capital regional que los rusos habían ocupado, dijo un alto funcionario de defensa estadounidense.

“Rusia claramente tenía metas más ambiciosas, pero creo que el desgaste y la resistencia mayor a la esperada han hecho que sea poco probable que las fuerzas rusas puedan tomar o rodear Kiev u Odessa”, dijo Rob Lee, un infante de marina retirado y miembro principal del Foreign Policy Research Institute. “Parece que Rusia ha bajado sus objetivos”.

Funcionarios estadounidenses dijeron que estaban observando un cambio en la estrategia militar de Rusia. La interpretación estadounidense es que Rusia podría estar tratando de asegurar su control sobre esa región antes de las conversaciones para poner fin al avance de la lucha.

Ucrania ha podido defenderse de los ataques rusos en parte con armas proporcionadas por países occidentales. El presidente Biden viajó a Rzeszow, una ciudad polaca cerca de la frontera con Ucrania, que se ha convertido en un centro importante para este tipo de ayuda militar, incluidas armas antitanques y misiles de defensa aérea, al asediado país vecino.

Rusia aumentó el viernes el recuento de sus miembros del servicio muertos en el conflicto a 1.351, frente a los 498 de principios de este mes. Moscú también informó de 3.825 heridos.

Las estimaciones recientes de EE. UU. sobre las bajas rusas han sido mucho más altas, con un número de hasta 7.000 soldados rusos muertos. Un alto funcionario de la OTAN dijo esta semana que entre 7.000 y 15.000 soldados rusos habían muerto luchando en Ucrania y que hasta 40.000 soldados en total habían resultado muertos, heridos, hechos prisioneros o dados por desaparecidos. Ucrania ha dicho que más de 16.000 soldados rusos han muerto.

La estimación más baja de la OTAN sobre las muertes de tropas rusas superaría el número total de tropas estadounidenses muertas en más de 20 años de intervención militar en Afganistán e Irak.

Un elemento clave para lograr incluso los objetivos más limitados que Rusia detalló es la ciudad de Mariupol en el Mar de Azov. El control de la ciudad portuaria le daría a Rusia un corredor terrestre hacia Crimea, la península que anexó a Ucrania en 2014.

Mariupol ha sufrido semanas de intensos bombardeos y bombardeos de áreas civiles mientras Moscú busca romper la resistencia de la ciudad. La lucha se ha convertido en una guerra calle por calle. Gran parte del área alrededor de la ciudad ya está controlada por tropas rusas.

Funcionarios occidentales dijeron que Rusia está pausando sus operaciones alrededor de Kiev. “No parecen querer perseguir a Kiev de manera agresiva o franca en absoluto. Están enfocados en el Donbas”, dijo el alto funcionario de Defensa de Estados Unidos. Sin embargo, Rusia continúa golpeando la capital desde el aire, dijo.

“Parece que se están asentando en un centro de gravedad, dada la incapacidad de lograr otros objetivos”, dijo Michael Kofman, experto en el ejército ruso. Pero agregó: “Eso no impide perseguir esos objetivos en otra fase de la guerra”.

https://twitter.com/descifraguerra/status/1507426444913352705 Las negociaciones entre Rusia y Ucrania no avanzan, señala el ministro de Exteriores de Ucrania.



Kuleba dijo que la posición de Kiev es: "alto el fuego, garantías de seguridad y ningún compromiso sobre la integridad territorial de Ucrania". https://t.co/hZYudgWHHe — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) March 25, 2022

Los rublos y el gas

En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó pagar el gas ruso en rublos.

“El gas ruso debe pagarse en la moneda acordada en los contratos”, argumentó Macrondespués de la cumbre de la UE. El líder francés añadió que "estamos hablando del euro".

Macron señaló que una de las prioridades de la Unión Europea es reducir los precios del gas. "Para protegerse realmente, los países europeos deben lograr una reducción en los precios del gas y encontrar nuevos proveedores, además de Rusia". Se desconoce por qué Macron cree que el gas en buques es más barato que el gas en gasoducto.

"Protegeremos a las familias y las pequeñas y medianas empresas" del aumento de los precios del gas, prometió Macron.

Vladimir Putin ha dicho que Rusia se negará a aceptar pagos por suministros de gas natural en dólares y euros. Putin intenta proteger su moneda.

Putin ordenó al gobierno que emitiera una directiva a Gazprom sobre la modificación de los contratos existentes. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central dentro de 1 semana deben determinar el orden de las operaciones para la compra de rublos en el mercado interno por parte de los compradores de gas ruso.

Macron dijo que la Comisión Europea en el futuro puede estar facultada para comprar gas de forma centralizada para los países de la UE. "Las compras grupales, la capacidad de determinar conjuntamente contratos a largo plazo, es la mejor herramienta para reducir el precio de nuestro gas. Por lo tanto, la Comisión Europea recibirá un mandato para las compras conjuntas de gas”.

Según él, "unirá empresas que ya tienen contratos" de suministros y buscará, entre otras cosas, nuevos proveedores. Comparó este esquema con el mecanismo de adquisición grupal de vacunas contra el coronavirus. Al mismo tiempo, el presidente expresó la opinión de que los países de la UE "deberían ser menos dependientes de los países no europeos. Esto sería una ventaja en términos de garantizar la seguridad europea", explicó.

"Nuestro objetivo común debería ser reducir la dependencia de los combustibles fósiles, pero, a corto plazo, es reducir la dependencia de los suministros de combustibles fósiles de Rusia", dijo Macron. Según él, es necesario reducir la dependencia de los suministros rusos en los próximos años.

