Diálogo Putin, Macron y Scholz, y el rabino de Abramovich

En el mundo hay un reclamo para que, en la emergencia, el Estado anule todo impuesto a la energía.

“La Asociación Federal de Pequeñas y Medianas Empresas teme quiebras de empresas y pérdida de empleos por los altos precios de la energía. Los precios de la energía se han convertido en un tema existencial para muchos empresarios”, dijo.

Jerger calificó de inaceptable el coste de la nafta por encima de los 2 euros el litro y la duplicación del precio del gas.

Según él, esta situación amenaza con perder un gran número de empresas y puestos de trabajo. Jerger pidió que sea mínimo el impuesto sobre la electricidad y un cambio en el sistema de beneficios por el uso del transporte público.

El coste del gas en Europa ha mostrado una fuerte volatilidad en los últimos días. Creció después de que el líder ruso Vladimir Putin firmara decretos el 21/02 reconociendo la soberanía de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, y el 24/02 cuando Rusia lanzó su 'operación militar especial' contra Ucrania.

Pero el aumento significativo en los precios del gas en Europa había comenzado mucho antes, cuando el precio spot promedio en el índice TTF hub fluctuó en el rango de US$250 a US$ 300 por 1.000 metros cúbicos, en la primavera boreal.

Al final del verano boreal, el valor de un contrato con entrega "día por delante" superó los US$ 600, y a principios de octubre 2021 ya era de US$ 1.000. El precio máximo de US$ 3.892 se alcanzó el 07/03.

Los expertos atribuyeron este aumento de precios a varios factores:

la alta demanda de gas natural licuado (GNL) en Asia,

el suministro limitado de los principales proveedores y

los bajos niveles de ocupación del almacenamiento subterráneo europeo después de un invierno largo y frío y un verano caluroso en 2021.

Pero también se acusó a Rusia, el gran proveedor de Europa, de enviar menos gas del posible y especular con los precios.

A su vez Rusia denunció que Alemania, por presión de Joe Biden, había postergado la aprobación del gasoducto Nord Stream 2, que hubiese ampliado la oferta de gas a Europa a cambio de contratos a largo plazo.

Precios tan persistentemente altos no ocurrían desde 1996 en la historia de los hubs de gas en Europa.

ryabkov.jpg Viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Ryabkov: El aviso está dado.

La guerra

Seguir armando a Ucrania con armas occidentales solo complica la situación y provoca que los convoyes de armas sean un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas, advirtió el viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Ryabkov, en Canal Uno, de Moscú.

“Advertimos a Estados Unidos que 'bombear' a Ucrania armas de varios países no es solo un movimiento peligroso, sino una acción que convierte a los convoyes correspondientes en objetivos legítimos”, fue la frase del viceministro.

Ryabkov recordó las consecuencias que pueden surgir en el contexto de la "transferencia irreflexiva" a Kiev de armas como los sistemas de misiles antiaéreos portátiles y los sistemas de misiles antitanque.

“Es Estados Unidos la fuente de máxima tensión en las plataformas internacionales. Ni siquiera hablo de lo que están haciendo en términos materiales, apoyando al criminal régimen de Kiev”, resumió el diplomático.

Roman Abramovich

La policía judicial portuguesa ha detenido a Daniel Litvak, rabino de la comunidad judía de Oporto, bajo sospecha de acciones ilegales en relación con la concesión de la ciudadanía portuguesa al empresario ruso Roman Abramovich, informó la emisora de radio española COPE.

abramovich.jpg Román Abramovich, de ser el ruso más simpático a odiado por la rusofobia imperante, en especial en Inglaterra.

La ciudadanía portuguesa convirtió a Abramovich en ciudadano de la Unión Europea.

Fue esta comunidad la que emitió un certificado a Abramovich de su origen sefardí, que sirvió de base para su ciudadanía.

Litvak es sospechoso de violaciones en la emisión de certificados.

En enero, los fiscales abrieron una investigación oficial sobre la concesión de la ciudadanía a Abramovich como descendiente de judíos sefardíes.

La investigación fue confiada al Ministerio Público de Lisboa.

El proceso de naturalización de Abramovich también está siendo revisado por el Instituto Portugués de Registro y Notariado, parte del Ministerio de Justicia del país.

En diciembre 2021, el Ministerio de Justicia portugués confirmó que Abramovich había recibido la ciudadanía: el trámite de naturalización se completó el 13 de abril. La naturalización de Abramovich fue posible gracias a una ley de retorno que permite a los descendientes de judíos sefardíes de ascendencia española y portuguesa , y judíos convertidos a la fuerza al cristianismo, obtener la ciudadanía portuguesa.

Según el Ministerio de Justicia del país, Abramovich aportó un certificado de la comunidad judía de la ciudad de Oporto como prueba de su origen sefardí.

Según informes de los medios, el proceso de obtención de la ciudadanía por parte del multimillonario ruso se completó "en un tiempo récord".

