USA estima que Rusia invadiría Ucrania a mediados de febrero

Rusia aún no muestra intenciones físicas de invadir Ucrania, dado que la cantidad de soldados desplegados por las fronteras no son suficientes para iniciar un conflicto armado. Pero mientras la OTAN dé la garantía de no admitir nunca a Ucrania, la crisis no cesará.

Cuestión del Donbás

Donbás o Donbass es una región al este de Ucrania dominada por movimientos separatistas pro rusos. Allí tienen el poder las Milicias de Autodefensa de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, sus dos principales ciudades.

En París, funcionarios de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania iniciaron conversaciones sobre la guerra del Donbass, en la que han muerto unas 15.000 personas desde 2014. Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, calificó las conversaciones como "una fuerte señal para lograr la paz en el este de Ucrania".

Como informó DW, en el parlamento ruso, Andrey Turchak, un alto miembro del partido gobernante Rusia Unida, dijo que Moscú debería apoyar a las regiones separatistas con ciertos tipos de armas.

Si bien Rusia niega ser parte del conflicto de Donbass, pero fuentes ucranianas de alto rango dicen que estiman que tiene 2.000 militares allí, apoyando a unos 35.000 separatistas.

La última reunión presencial del Formato de Normandía, que reúne a Francia, Alemania, Rusia y Ucrania a nivel de asesores políticos tuvo lugar el 12 de enero de 2021 en Berlín. Después, las comunicaciones entre los países miembros se celebraron de forma virtual.

Alemania y Francia tienen esperanzas de que estas conversaciones logren reducir la tensión existente entre Ucrania y la región del Donbass. En 2019, en la primera y última reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, se acordaron nueve puntos, entre ellos el intercambio de prisioneros según el principio de "todos por todos", la separación de fuerzas en tres zonas de la línea de contacto y la celebración de elecciones y la concesión de un estatus especial a los territorios separatistas prorrusos.

A USA y sus aliados les preocupa la acumulación de fuerzas rusas en Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia y ex república soviética al norte de Ucrania, que crea un nuevo frente para un posible ataque.

Sobre la reunión en París, Dmitri Peskov, se expresó en su rueda de prensa telefónica diaria:

Espero que haya un diálogo bueno, abierto, con el máximo grado de eficacia posible. Espero que haya un diálogo bueno, abierto, con el máximo grado de eficacia posible.

Por otro lado, según informó DW, Rusia advirtió hoy que no se quedará de "brazos cruzados" ante las acciones de Occidente, al que acusó de intentar obtener ventajas unilaterales y de incitar a Ucrania a provocar a Moscú. Esa fue la frase que utilizó el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov.