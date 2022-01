Revés de la OTAN: Croacia se bajó si hay guerra en Ucrania

Como Comandante en Jefe, he estado siguiendo de cerca las declaraciones que indican que la OTAN, no un país, ni Estados Unidos, está aumentando su presencia y enviando algunos barcos de reconocimiento. No tenemos nada que ver con esto y no lo haremos. Lo garantizo. Croacia no enviará tropas en caso de una escalada. Al contrario, retirará todas las tropas, hasta el último soldado croata. Como Comandante en Jefe, he estado siguiendo de cerca las declaraciones que indican que la OTAN, no un país, ni Estados Unidos, está aumentando su presencia y enviando algunos barcos de reconocimiento. No tenemos nada que ver con esto y no lo haremos. Lo garantizo. Croacia no enviará tropas en caso de una escalada. Al contrario, retirará todas las tropas, hasta el último soldado croata.