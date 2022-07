USA, dos trimestres en caída: ¿Es recesión o no es recesión?

"No creo que USA esté actualmente en una recesión y la razón es que hay demasiadas áreas de la economía que están funcionando demasiado bien y, por supuesto, señalaría al mercado laboral. Es cierto que el crecimiento se está desacelerando. Fue extraordinariamente alto el año pasado, 5,5%, pero ahora se está desacelerando", apuntó.

Aún así, la economía se está ralentizando, apunta NPR. Y mientras la Reserva Federal continúa elevando las tasas de interés agresivamente para luchar contra la inflación, el miedo a una recesión (si es que no se está ahí todavía), crece. Los precios están subiendo a su ritmo más rápido en décadas, y el mercado inmobiliario ha comenzado a enfriarse.

"Lo primero que hay que ver es qué es una recesión", explica el diario El Mundo. "La definición estándar es que es una caída del PIB en dos trimestres consecutivos. Pero ése no es un concepto universalmente aplicado. De hecho, solo lo emplea Gran Bretaña. Ni en la UE ni en EEUU una recesión se produce cuando el PIB cae dos trimestres consecutivos".

En USA, el organismo que dice qué es una recesión y qué es una expansión es la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, según sus siglas en inglés), un think tank privado con sede en Boston.

"La definición de 'recesión' del NBER es muy suya", explica El Mundo. Es la siguiente:

"Un declive significativo de la actividad extendido a toda la economía que dure más de unos pocos meses" y que "sea visible en el PIB, los ingresos reales, el empleo, la producción industrial, y las ventas al por mayor".

"No hay, así, ninguna referencia a que el PIB caiga. Aunque, si se sigue la definición del NBER, la última recesión que sufrió EEUU... no habría sido una recesión, porque solo duró dos meses -- en marzo y abril de 2020, por el Covid -- y, según la 'doctrina' del think tank, el proceso debe durar 'más de unos pocos meses'. Aparte, según el NBER, es imposible que EEUU, con su enrome crecimiento del empleo, esté en recesión", explica El Mundo.

De acuerdo al sitio La Información, la NBER no emitirá un juicio sobre si la situación actual es recesión o no hasta que pasen unos cuantos meses más.

Si la definición de recesión no es algo fijo sino un acuerdo y habrá que esperar unos meses más para saber qué piensa la NBER, hay otro factor a tener en cuenta, ¿qué piensa el estadounidense de a pie? ¿Hay recesión o no hay recesión?

De acuerdo a una encuesta de Morning Consult/Politico llevada a cabo entre el 8 y el 10 de julio, el 65% de los votantes registrados ya creía en ese momento que el país está atravesando una recesión.