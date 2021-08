Uruguay: Pedro Bordaberry igualó a Argentina con Venezuela

Duro contra Alberto Fernández

Recalcando los logros sanitarios de Uruguay dejó en evidencia que la gestión de Alberto Fernández no fue un ejemplo a seguir y si Lacalle Pou hubiese seguido las peticiones de la oposición estaría como Argentina o Venezuela:

Si insisten alcanza con pedirles que miren para el otro lado del Río donde sus amigos hicieron lo que ellos querían que vos hicieras acá. Por suerte no les hiciste caso a ellos y te negaste a las cuarentenas que pedían. Mantuviste prendidos los motores de la economía. En forma tenue, pero prendidos. Si se hubieran apagado la recuperación demoraría mucho más. Estaríamos como Argentina o Venezuela

También el senador se refirió al Olivosgate: “Imagínate lo que sería si nos hubieran vacunado con la Sputnik rusa y metido en cuarentena total mientras el Presidente se juntaba en fiestas en su casa.” Fernández también fue criticado por Pepe Mujica la semana pasada cuando en una entrevista sentencio que “a los presidentes no se los puede perdonar.”

Uruguay tiene el 70,55% de su población vacunada con dos dosis contra el Covid19 según la página oficial del país encargada de monitorear el plan de vacunación.

En Twitter, Lacalle Pou compartió que había recibido la tercera dosis de la vacuna.

https://twitter.com/LuisLacallePou/status/1431720732279681024 Tercera dosis! Una vez más, gracias a todo el equipo de vacunación de nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes.#UruguaySeVacuna pic.twitter.com/xxVHZ70uuW — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) August 28, 2021

Tensiones dentro del Partido Colorado

Bordaberry apoyó a Lacalle Pou en la LUC, la ley que se sancionó en 2020 y es central para la gestión del actual presidente, será sometida a un referéndum para derogar varios artículos en 2022.

Pero a la hora de expresar su opinión sobre las tensiones que surgieron dentro del Partido Colorado y la salida del exministro de Turismo, Germán Cardoso por supuestas irregularidades en las licitaciones de publicidad del ministerio fue claro:

No podemos cambiar tres ministros en un año y medio. Sé que no es culpa tuya, pero hay que parar eso. Somos el partido de gobierno y esas cosas o las peleas públicas entre nosotros no ayudan. Están los tuyos también que tienen que entender que hay que ser cuidadosos hasta en los detalles.

Ahora el gobierno de Lacalle Pou se enfrenta al “segundo tiempo” del mandato, ¿Lo seguirá haciendo en la misma línea? ¿Cómo evolucionará la coalición multicolor que lo llevó al poder?