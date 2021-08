Uruguay: Inestabilidad dentro del Partido Colorado

La inestabilidad no sería un problema decididamente si no estuviésemos en las puertas de un referéndum, que todo parece indicar que va a existir La inestabilidad no sería un problema decididamente si no estuviésemos en las puertas de un referéndum, que todo parece indicar que va a existir

¿A qué referéndum se enfrenta Lacalle Pou?

La llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en julio de 2020 y pilar de la administración del jefe de Estado, será puesta en discusión en un referéndum en Uruguay, tras haberse alcanzado el número de firmas necesarias. Era necesario que el 25% del Registro Cívico Nacional de Uruguay, aproximadamente 670.000 personas, firmaran para poder convocar el referéndum, esta cifra se superó por más de 127.000 firmas de ciudadanos uruguayos.

https://twitter.com/Yofirmouy/status/1415099195351048200 La Comisión Nacional Pro Referéndum agradece al pueblo uruguayo, tanto a quienes firmaron, como a quienes no lo hicieron pero respetaron la iniciativa



Abraza a la militancia, a los verdaderos forjadores de esta victoria popular #HabráReferéndum



https://t.co/NePZOKiq8m pic.twitter.com/wbMnhiRI8w — Yofirmouy (@Yofirmouy) July 14, 2021

La Comisión Nacional Pro Referéndum, busca invalidar 135 de los 476 artículos de la mencionada ley.

Entre los puntos de la LUC más cuestionados por la Comisión están la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", con la consecuente facultad para disolverlos.

Esta ley fue el eje de campaña de la "coalición multicolor" de cinco partidos que encabezó Lacalle Pou (el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente).

El proyecto aumentó el concepto de legítima defensa, tanto para los civiles que se vieran amenazados como también para policías o militares. Se sustituyó el artículo 26 del Código Penal actual. Siempre remarca, sin embargo, la proporcionalidad de la reacción legítima. El nuevo artículo da mayores herramientas para los ciudadanos y las fuerzas de seguridad para accionar en caso de una amenaza cierta.

También se incrementó la pena para delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual en todas sus formas y se especifica de forma clara cuándo se trata de un feminicidio.

Gerardo Núñez, diputado comunista uruguayo, en diálogo con La Diaria, sostuvo que el "gran objetivo" que tiene el Frente Amplio "de inmediato" es el referéndum. Ahora corresponde a las autoridades electorales definir las condiciones y fecha de la consulta popular, en la que la ciudadanía uruguaya decidirá si deroga los 135 artículos de la LUC en cuestión.