Trump se compromete a liberar a los presos del asalto al Capitolio si gana la presidencia

image.png Donald Trump está favorito en las encuestas, según los últimos sondeos.

Es que el expresidente Trump recurrió ante el Supremo, el pasado 12 de febrero, ante un fallo de una corte inferior que determinó que no él gozaba de inmunidad al momento del intento de injerencia en las urnas del 2020 y del asalto al Capitolio, entonces por lo tanto debía ser enjuiciado, tal como informó Urgente 24.

Entre los 91 cargos que enfrenta Trump, se lo acusa de un supuesto soborno a una actriz porno para comprar su silencio por una relación extramarital, la presunta violación a la ley de espionaje, obstrucción a la Justicia y falso testimonio tras el allanamiento en su resort de Mar-a-Lago que develó 11 folios con secretos de Estado en su poder.

Trump pidió asistencia de la Guardia Nacional el día del Capitolio

El representante republicano de Georgia, Barry Loudermilk, afirmó que el comité del Congreso del 6 de enero/asalto al Capitolio mintió sobre que Trump no había solicitado asistencia de la Guardia nacional para contener los disturbios.

"El antiguo Comité Selecto J6 aparentemente ocultó al pueblo estadounidense el testimonio crítico del Sr. Ornato porque contradecía su narrativa predeterminada. El testimonio del Sr. Ornato (ex subjefe del gabinete) prueba lo que el Sr. Meadows (ex jefe de gabinete) ha dicho todo el tiempo: el presidente Trump, de hecho, ofreció 10.000 miembros de la Guardia Nacional para asegurar el Capitolio de Estados Unidos, que fue rechazada", dijo el viernes el representante republicano de Georgia, Barry Loudermilk.

image.png Expresidente Trump (Sean Rayford/Getty Images/Archivo)

Loudermilk publicó el viernes una transcripción de la entrevista del ex subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Anthony Ornato, con el comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero, luego de que la periodista Mollie Hemingway de The Federalist y colaboradora de Fox News informara que "el Comité del 6 de enero de la ex representante Liz Cheney suprimió evidencia" de que la administración Trump presionó para que 10.000 miembros de la Guardia Nacional estuvieran en las calles.

