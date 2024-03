"Conoció a Fátima Florez en mi cumpleaños, 6 años antes de la mesa de Mirtha Legrand"

"Javier Milei llegó primero a mi cumpleaños, me saludó, me entregó un regalo y se fue a sentar solo, en una mesa vacía. Luego, llegó Fátima Florez acompañada de su marido. Hay 300 testigos que asistieron a esa fiesta. Como no quedaban lugares libres, se sentaron la artista y su esposo en la mesa con el actual presidente. Hablaron durante 40 minutos, con el marido de la humorista presente, sentados todos en la misma mesa. Norberto también hablaba con Milei. Es buena gente, un tipazo, gran laburador".

Por último, Cúneo ofreció como prueba su material fílmico a todos los canales y portales que se lo requieran.

"Con estas imágenes, acaba de morir la mentira de que se vieron por primera vez en la mesa de Mirta, en un estudio. Lo que estoy mostrando ocurrió seis años del encuentro en el conocido programa de televisión de Canal 13. Nos conocemos todos, somos pocos. Hay que mentir hacia afuera, no hacia adentro porque a Daniela, su ex novia, también la conoció en mi programa, cuando la cantante vino a verme al camarín".