Trump junto a Netanyahu para la 2da fase en Gaza

No obstante, Trump podría avalar la postura del premier -de no retirarse de Gaza-, más aún cuando hace unos días ya habló del enclave como una "zona muerta" que debe ser "limpiada". De ser así, el intercambio de presos palestinos por los rehenes de Hamás quedaría en la nebulosa y volverían al fuego cruzado otra vez.

Tal como reveló Urgente24, el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, dividido en dos fases, incluiría, según trascendidos:

La libertad de 33 rehenes, entre ellos mujeres, niños, enfermos y hombres mayores de 55 años, que serán liberados gradualmente por Hamás en el transcurso de un período de 42 días.

entre ellos mujeres, niños, enfermos y hombres mayores de 55 años, que serán liberados gradualmente por Hamás en el transcurso de un período de 42 días. Las FDI permitirán a la población de Gaza cruzar desde la parte sur de la Franja hacia el norte durante la primera fase del alto el fuego.

desde la parte sur de la Franja durante la primera fase del alto el fuego. El día 16 del acuerdo, comenzarían las negociaciones sobre la implementación de la segunda fase, que incluirá la liberación de otros 65 rehenes israelíes.

Las FDI se retirarán a una zona de amortiguación dentro de la Franja de Gaza, instalándose entre la población de la Franja de Gaza y los asentamientos fronterizos israelíes.

Benjamin y Hamás, una piedra para "la paz" en la era republicana

El diario opositor israelí Harretz, al que Netanyahu ha intentado silenciar más de una vez, aseguró este martes que la visita relámpago del premier a la Casa Blanca sería para convencer a Donald Trump de que Tel Aviv tiene toda la razón en no retirar sus tropas del enclave, pese al acuerdo.

Netanyahu va a Washington para descarrilar la segunda etapa del acuerdo de cese del fuego y toma de rehenes en Gaza. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo, ya que contradice sus grandes declaraciones sobre los objetivos de la guerra, y porque la segunda etapa lo pone en grave peligro político Netanyahu va a Washington para descarrilar la segunda etapa del acuerdo de cese del fuego y toma de rehenes en Gaza. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo, ya que contradice sus grandes declaraciones sobre los objetivos de la guerra, y porque la segunda etapa lo pone en grave peligro político

image.png Netanyahu y Trump en Mar-a-Lago, el año pasado. | GENTILEZA GPO

La agencia de noticias asevera que Netanyahu pondrá sobre la mesa, para no retirarse de Gaza, la supuesta falta de garantías en materia de seguridad.

¿Cómo? Intentando manipular a Trump y saturándolo con un sinfín de datos y detalles que no conoce, a los que añadirá sus típicas amenazas exageradas. Argumentará que después de casi 16 meses, todavía hay que derrotar a Hamás ¿Cómo? Intentando manipular a Trump y saturándolo con un sinfín de datos y detalles que no conoce, a los que añadirá sus típicas amenazas exageradas. Argumentará que después de casi 16 meses, todavía hay que derrotar a Hamás

Del lado de Trump, según los rumores, presionara a Netanyahu con la necesidad imperiosa de que se normalicen las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, que profesa el islam sunita, ante la amenaza nuclear de Teherán que se ciñe sobre las fronteras del Golfo y cuyos proxies chiitas (hutíes, Hezbollah, etc) manejan el poder regional.

Además de la esperanza de un acuerdo diplomático que le dispute el liderazgo a Teherán, el mandatario estadounidense pretende que Israel reconozca la existencia de un Estado palestino, a pedido del ala sunita del Golfo.

"Trump no querrá salir de una reunión con Netanyahu diciendo que no habrá una segunda fase", dijo William Wechsler del think tank Atlantic Council ante Haaretz.

"Ves lo que ha estado haciendo en las últimas dos semanas a nivel nacional, no quiere sentir que algún país pequeño está tratando de decirle qué hacer", añadió.

"Mi consejo a Netanyahu es que agradezca la victoria de Trump, el papel de Trump en el alto el fuego y el hecho de que se le haya permitido ser el primer líder extranjero en visitarlo. A cambio, debería pensar seriamente en lo que puede hacer por Trump", cerró.

