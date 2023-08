Tras encuesta, Donald Trump demorado: "Somos de 3er. Mundo"

La entrega del jueves por la noche fue más que nada una cuestión burocrática, ya que Trump y la mayoría de los demás acusados en el caso acordaron aceptar fianzas para ser liberados inmediatamente bajo ciertas condiciones. El tribunal había fijado la fianza de Trump en 200.000 dólares. Fue procesado rápidamente y puesto en libertad el jueves por la noche.

El expresidente Trump dijo que los funcionarios de Georgia "insistieron" en que se tomara una fotografía policial el jueves por la noche durante el procesamiento en la cárcel del condado de Fulton, y le dijo a Fox News Digital en una entrevista exclusiva que hacerlo "no era un sentimiento cómodo, especialmente cuando no has hecho nada malo".

Trump agregó que los funcionarios de Georgia "insistieron en que me hicieran una foto policial y acepté hacerlo. Esta es la única vez que he tomado una foto policial".

"Se trata de interferencia electoral", dijo Trump. "Todo viene a través de Washington, el Departamento de Justicia y el corrupto Joe Biden; nunca antes había sucedido algo así en nuestro país".

Trump dijo que a Estados Unidos "le está yendo horriblemente, pero ahora está peor porque nos hemos convertido en un país del Tercer Mundo".

Trump y más de una docena de personas más fueron acusados de la investigación del condado de Fulton, incluido su exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, sus exabogados Rudy Giuliani, Sidney Powell, Jenna Ellis, Kenneth Chesebro, Jeff Clark, John Eastman, entre otros.

Donald Trump usó la foto para recaudar fondos para su campaña

Una de las cosas que se dicen en los medios estadounidenses es que Trump está teniendo que gastar sumar millonarias para defenderse de las acusaciones. Sólo en honorarios de abogados durante los primeros 6 meses del 2023, gastó US$40 millones, según reveló The Washington Post.

En este marco, la campaña de Trump actuó rápidamente para aprovechar el momento, utilizando la fotografía policial para dirigir a la gente a un sitio de recaudación de fondos con una leyenda en su defensa:

"Hoy, en la cárcel notoriamente violenta del condado de Fulton, Georgia, fui ARRESTADO a pesar de no haber cometido NINGÚN CRIMEN. El pueblo estadounidense sabe lo que está pasando. Lo que ha ocurrido es una parodia de justicia y una INTERFERENCIA ELECTORAL.

La izquierda quiere intimidarlo para que no vote por un outsider político que pone al pueblo estadounidense en PRIMERO. Pero hoy entré en la guarida de los leones con un simple mensaje en nombre de todo nuestro movimiento: NUNCA RENDIRÉ NUESTRA MISIÓN DE SALVAR A ESTADOS UNIDOS.

Si te está yendo mal debido a la gente siniestra que controla nuestro país en este momento, ¡ni siquiera pienses en donar! Pero si puede, haga una contribución para desalojar al corrupto Joe Biden de la Casa Blanca y SALVAR A AMÉRICA durante este capítulo oscuro de la historia de nuestra nación Si te está yendo mal debido a la gente siniestra que controla nuestro país en este momento, ¡ni siquiera pienses en donar! Pero si puede, haga una contribución para desalojar al corrupto Joe Biden de la Casa Blanca y SALVAR A AMÉRICA durante este capítulo oscuro de la historia de nuestra nación

Gracias y que Dios te bendiga".

