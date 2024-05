Trabajadores de la RAI contra el control 'asfixiante' de Meloni

Empleados de medios públicos contra la "TeleMeloni"

Los periodistas y trabajadores de la radiotelevisión pública italiana denuncian que la adscripción ideológica pro-Meloni es la condición sine qua non para acceder a altos puestos en la RAI, tales como el de consejero delegado y el director general del organismo. A su vez, dicen estar 'asfixiados' por la supervisión “desde arriba” para la ocultación de noticias, todo en favor de los intereses del gobierno.

Aparte de la RAI, hay otro medio de comunicación público que está en el foco del conflicto. Es que la premier Giorgia Meloni se dispone a vender la segunda agencia de noticias del país Agi (propiedad de la energética Eni, participada en un 35% por el Estado italiano) a un empresario de prensa y diputado de la Liga, partido de la coalición que conforma gobierno: de esta manera se acusa al gobierno de intentar acallar al pluralismo y disidencias en los medios.

Tal es así que la diputada de Italia Viva y vicepresidenta de la Comisión de Vigilancia de la RAI (presidida por Barbara Floridia), María Elena Boschi, pidió explicaciones de por qué se recurrió a la compra de un programa de formato exterior, de Loft, una filial de Seif (Società Editoriale Il Fatto) dedicada a la producción de contenidos multimedia .

image.png Giorgia Meloni, en el Palacio Chigi de Roma.ANGELO CARCONI (EFE)

Puntualmente, pidió aclaraciones sobre el programa presentado por Peter Gomez ( La Confessione, retransmitido por Rai 3 a partir de las 23 horas). Gómez es un editor del sitio web Fatto Quotidiano, un periódico fundado en el 2009, cuya productora multimedios es Loft.

RAI y el grupo Travaglio: ¿cómo evitar una quiebra?

"Uno se pregunta por qué, entre tantos profesionales y producciones internas de la Rai, surgió la necesidad de recurrir al exterior y comprar el formato de una emisión televisiva a una empresa: Loft. Una empresa que, casualmente, forma parte del grupo Fatto Quotidiano. Dado que el dinero con el que Rai paga la Confesión de Gómez proviene de ciudadanos que pagan el canon de la licencia, la transparencia me parece el mínimo"

Las palabras de la vicepresidente de Supervisión RAI, Boschi, fueron letales, y recordó que "ese periódico (Il Fatto Quotidiano, ndr.) nunca expresa críticas hacia la Rai de la era Meloni ni dice una palabra sobre los problemas de Conte con el primer ministro en relación con los nombramientos".

Pero, explica Boschi, que "si existe un vínculo económico entre la empresa que gestiona el servicio de información pública e Il Fatto, éste debe surgir". Porque, según ella, la empresa Seif, propietaria del periódico Il Fatto Quotidiano, tiene sus cuentas en números rojos y su supervivencia se basa en programas vendidos por Loft, su subsidiaria que también produce el programa de Gómez.

image.png La vicepresidente de Supervisión RAI, Boschi, contra el dueño del periódico Il Fatto Quotidiano.

"No soy yo quien lo dice: está escrito en el último presupuesto aprobado y en el informe de la firma auditora, que no oculta la crisis financiera del grupo. No es casualidad que Loft parezca estar negociando la venta de otros programas con Rai. De esta manera podría ganar dinero gracias a la Rai y salvar al periódico de una posible quiebra", sentenció Boschi.

Y eso que en la RAI la "dirección de los Hermanos de Italia" utiliza guantes de terciopelo. De hecho, viene a defenderla. Por el amor de Dios, serán sólo coincidencias Y eso que en la RAI la "dirección de los Hermanos de Italia" utiliza guantes de terciopelo. De hecho, viene a defenderla. Por el amor de Dios, serán sólo coincidencias

image.png lA vicepresidenta de la Comisión de Vigilancia de la RAI, María Elena Boschi,

El ex primer ministro Matteo Renzi también habló del caso de Fatto Quotidiano . "Gracias a algunos artículos descubrimos que la editorial de Il Fatto Quotidiano recibiría dinero público de la Rai. Es decir, el dinero del canon de su licencia no va al servicio público sino que va al grupo Travaglio y compañía para pagar algunas de sus producciones que luego acaban en sus casas. Lo considero un escándalo. Rai pagando a la empresa de Travaglio: ¿nos hemos vuelto locos?"

Y agregó : "Nuestra María Elena Boschi ha pedido aclaraciones a la Comisión de Vigilancia de la RAI y la alta dirección de la empresa tendrá que confirmárselo o no en los próximos días. Pero mientras tanto Travaglio (dueño de Il Fatto Quotidiano) ya le respondió insultándola en un editorial. Y decir que sí, es cierto, que hay una producción pagada por Rai pero que llevará a Boschi a los tribunales, en su 'hábitat natural'"

"En realidad es cierto: Boschi conoce los tribunales porque es abogada. Mientras que Marco Travaglio (dueño de Il Fatto Quotidiano) conoce los tribunales porque es un delincuente penal con sentencia firme y un delincuente civil con múltiples condenas", dijo el expremier.

"Pero más allá del tono de Travaglio y de su violencia verbal: ¿se da cuenta de que Rai paga a la editorial de Il Fatto Quotidiano para que realice programas que podría hacer con personal interno? ¿Pero no te parece un escándalo?”, concluye.

