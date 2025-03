Signalgate: The Atlantic se enfureció con Trump y reveló todo

Tal como contó Urgente24, en un error garrafal, figuras clave de la administración–incluido el vicepresidente, J.D. Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, no solo discutieron planes militares secretos sobre ataques contra los hutíes en Yemen a través de la aplicación Signal, que no está aprobada por el gobierno de USA para compartir información confidencial, sino que incluyeron en el chat grupal “Houthi PC Small Group" al periodista de The Atlantic, Jeffrey Goldberg.