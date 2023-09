Se burlaban de su extraña voz y ahora es furor en la música

El talentoso joven contó que fue en la adolescencia cuando más sufrió.

Cuando fui adolescente yo quise cambiar quien era, porque la gente me molestaba mucho. Era muy difícil para mí. Mi laringe no bajó completamente, por eso hablo agudo. Cuando fui adolescente yo quise cambiar quien era, porque la gente me molestaba mucho. Era muy difícil para mí. Mi laringe no bajó completamente, por eso hablo agudo.

De hecho, le aconsejaron una cirugía pero, las cosas cambiaron cuando un doctor le dio una idea que, luego, se convertiría en su pasión.

"Nos recomendaron a mis padres y a mí que nos hiciéramos una operación, pero hubo un doctor que me dijo: ¿Por qué no intentas cantar la música barroca? Y bueno, allí empezó todo", dijo Mariño.

Ya en la ópera

Su primera experiencia operística fue con la Camerata Barroca de Caracas, donde tuvo la oportunidad de trabajar con directores como Gustavo Dudamel, Helmuth Rilling y Theodore Kuchar.

Luego, apasionado por el repertorio barroco, Mariño decidió continuar sus estudios en el Conservatorio de París, detalla el sitio web del artista venezolano.

Mariño canta en español, inglés, alemán, italiano y francés. Su voz lo ha llevado a presentarse en 17 países, incluido Corea, donde tuvo una interesante experiencia.

"Por ejemplo, cuando fui a Corea este año, la gente fue un poco muy aficionada. Colas para autógrafos y fotos. Pero, hay gente que todavía no está preparada para aceptar mi voz en la ópera", siguió contando el venezolano.

"Y yo creo que está bien. Como decimos en Venezuela: 'Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo', agregó.

El cantante también se refirió a lo difícil que es ser diferente. "Es difícil decirle a la gente: 'Mira, yo soy así, y me gusta ser así. Espero que lo respetes'".

"Todos esos años en que me molestaron, sirvieron para endurecerme. El pasado me endureció para estar aquí hoy en día", concluye Mariño.

A su corta edad, Samuel Mariño ya ha interpretado algunos de los papeles más monumentales de la ópera y el oratorio barroco y clásico, incluidas obras de Monteverdi, Handel, Porpora, Vivaldi, Hasse, Mozart,

El venezolano también es el primer soprano masculino que canta en Glyndebourne, el concierto de ópera más importante de Reino Unido.

Sus interpretaciones también incluyen la Misa en si menor de Bach en Budapest, La Resurrezione (Angelo) de Handel en Gießen, Angigono (Demetrio) de Gluck en Bayreuth, Gli Orazi e id Curiazi (Curazio) de Cimarosa en Rhiensburg, Il Re Pastore de Angesi en Kattowitz.

Siguiendo su pasión por redescubrir la música e innovar en la práctica interpretativa de época, Samuel fundó Ensemble Teseo en 2019, donde su objetivo es llevar técnicas y obras barrocas olvidadas a los principales escenarios de ópera y conciertos.

------------------------

Más contenido de Urgente24

Tarjetas de crédito en alerta: Tarifazo de Visa y Mastercard

Mercado Pago no cede: ¿Qué pasará con la normativa del BCRA?

Flybondi y JetSmart lanzaron pasajes a precio ganga

Parece un pueblo de Europa pero está escondido en Argentina

Fijan cupos de venta de combustibles en estaciones de servicios