Rusia acelera el referendum en Kherson y Ucrania bombardea

Botes salvavidas

En la web ucraniana Ukrinform se lee;

"En la ciudad capturada de Kherson, en el sur de Ucrania, los invasores rusos están comprando y confiscando de las tiendas locales todo tipo de botes inflables e incluso colchones, según la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania."

"La noticia llega días después de que las fuerzas ucranianas dañaran los puentes sobre el río Dnipro que habían estado sirviendo como rutas de suministro de equipos importantes para las fuerzas de invasión desplegadas en la orilla derecha del río."

"Según la inteligencia militar GUR, en la región de Kherson, Chornobayivka temporalmente ocupada, el enemigo está destruyendo las redes de telecomunicaciones de los proveedores ucranianos que se negaron a cooperar con los rusos."

"Los invasores también han introducido una prohibición de transacciones de pago en moneda ucraniana en los mercados locales. Se están desmantelando terminales y cajeros automáticos que admitían transacciones de hryvnia" (N. de la R.: la moneda ucraniana).

"En el pueblo de Henicheska Hirka, el enemigo advirtió a los propietarios de un campamento infantil, un centro de recreación y 2 pensiones, que habían decidido su "nacionalización" (incautación)."

"Estas instalaciones están configuradas para ser utilizadas como bases para las tropas rusas."

"Además, los ocupantes buscan locales subterráneos protegidos donde podrían instalar refugios antiaéreos. Una de esas instalaciones es la planta de algodón de Kherson, donde el “equipo de inspección” trató de averiguar si era posible colocar allí 40 unidades de equipo militar. También tomaron fotografías del recinto y buscaron armar un mapa de los túneles. "

"Durante la inspección, los rusos descubrieron que los túneles ya habían sido equipados como refugio para los empleados y que se habían abastecido de alimentos y agua. “Esa misma noche, los ocupantes rompieron las cerraduras y robaron todos los suministros”, se lee en el comunicado."

Radares en el agua

The Wall Street Journal informó lo siguiente:

"Las fuerzas ucranianas atacaron un puente ferroviario en la región sur de Kherson el jueves 04/08, dijo el ejército ucraniano, mientras busca cortar las líneas de suministro de Moscú en preparación para una contraofensiva inminente.

Las fuerzas ucranianas han concentrado el fuego en los cruces sobre el río Dnipro, el mes pasado destruyeron un gran puente atravesado por una carretera y atacaron el puente ferroviario.

El daño a los 2 puentes, ambos llamados Antonivskiy, ha obligado a Moscú a utilizar transbordadores militares para reabastecer a sus fuerzas en la ciudad de Kherson y otras áreas en el lado occidental del río.

Kherson es la única capital regional de Ucrania que Moscú ha capturado en los 5 meses transcurridos desde que el presidente ruso, Vladimir Putin , ordenó la invasión.

La ciudad y el terreno circundante son el único punto de apoyo de Rusia en la orilla occidental del río Dnipro y presentan una ruta a los puertos de Mykolaiv, Odesa y el resto de la costa restante del Mar Negro de Ucrania.

Retomar la región se ha convertido en la prioridad crítica de Ucrania en la próxima fase de la guerra, lo que hace que la destrucción de las líneas de suministro rusas desde el este tenga una importancia estratégica crítica."

Himars

Aquí surge la pregunta: ¿cuál es el enfoque de Rusia sobre lo que está iniciando Ucrania en Kherson?

Aquí la agencia TASS:

"Los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron 16 de los 18 misiles disparados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kherson el jueves por la noche desde los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS) estadounidenses Himars, anunció este jueves a los periodistas, el jefe de la administración civil militar (CAA) de la región, Vladimir Saldo.

"Los resultados del ataque nocturno de hoy por parte de los sistemas de misiles Himars: de 18 misiles, 16 fueron derribados y 2 simplemente no alcanzaron [la ciudad]. Por lo tanto, el resultado del fortalecimiento de la defensa aérea, el resultado de las armas rusas y la invención de los ingenieros rusos son obvias”, dijo Saldo."

Señaló que la defensa aérea ahora está funcionando de manera más eficiente.

Tal como informó Tass el jueves 04/08, el jefe adjunto de la administración militar regional, Kirill Stremousov, dijo que el sistema de defensa aérea ruso rechazó otro intento del ejército ucraniano de atacar el puente Antonovsky a través del Dnieper, que conecta la ciudad de Kherson. con la región. Aclaró que la situación en la región está bajo el control de la CAA."

La historia

La ciudad fue fundada por decreto de Catalina la Grande el 18 de junio de 1778 en la orilla alta del Dniéper como fortaleza central de la Flota del Mar Negro después de la anexión rusa del territorio en 1774. El primer nuevo asentamiento en el "proyecto griego" de la emperatriz Catalina y su favorito Grigory Potemkin, recibió su nombre de la antigua ciudad-colonia griega de Quersoneso en Crimea.

En 1783 la ciudad abrió un distrito y un astillero local donde se colocaron los cascos de la flota rusa del Mar Negro.

En un año, Kherson Shipping Company comenzó a operar. A fines del siglo19, el puerto había establecido comercio con Francia, Italia, España y otros países europeos.

En 1783-1793, Kompania Handlowa Polska también llevó a cabo el comercio marítimo de Polonia a través del Mar Negro a través de Kherson .

En marzo de 1919, el Ejército Verde del 'señor de la guerra local' Ataman Nikifor Grigoriev ("Matviy Hryhoriyiv") expulsó a la guarnición francesa y griega y precipitó la evacuación aliada de Odesa. En julio, los bolcheviques derrotaron a Grigoriev, quien había llamado al pueblo ucraniano a levantarse contra los "impostores comunistas".

kherson55.jpg Próximo territorio de grandes combates, Kherson.

Kherson fue ocupada por contrarrevolucionarios antes de caer ante el Ejército Rojo bolchevique en febrero de 1920. En 1922, la ciudad y la región se incorporaron formalmente a la RSS de Ucrania.una república constituyente de la Unión Soviética .

La ocupación alemana, que duró desde agosto de 1941 hasta marzo de 1944, compitió con células clandestinas nacionalistas soviéticas y ucranianas (OUN ).

El liderazgo del distrito de Kherson de la OUN estaba encabezado por Bogdan Bandera (hermano del líder de la OUN, Stepan Bandera). Los alemanes operaron una prisión nazi y el campo de prisioneros de guerra Stalag 370 en la ciudad.

En las décadas de la posguerra, la población se duplicó por las nuevas fábricas, incluido el Complejo de Reparación y Construcción Naval del Comintern, el Complejo de Reparación de Barcos Kuibyshev y el Textil de Algodón. El complejo manufacturero (una de las plantas textiles más grandes de la Unión Soviética) y el creciente puerto exportador de cereales de Kherson atrajeron mano de obra del campo ucraniano.

Esto cambió la composición étnica de la ciudad, aumentando la participación ucraniana del 36% en 1926 al 63% en 1959, al tiempo que redujo la participación rusa del 36 al 29%. La población judía nunca se recuperó del Holocausto: del 26% en 1926, cayó a 6% en 1959.

Kherson quedó bajo control ruso desde el 02/03.

Según el gobierno ucraniano, el ejército ruso trató de crear una República Popular de Kherson y trató de obligar a los concejales locales a respaldar la medida, deteniendo a los activistas y funcionarios que se opusieron a su diseño.

El 26/04, tanto las autoridades locales como los medios estatales rusos informaron que las tropas rusas habían tomado la sede de la administración de la ciudad y habían designado a un nuevo alcalde: Alexander Kobets, según los ucranianos un ex agente de la ex KGB, y un nuevo administrador regional civil-militar, ex alcalde Volodymyr Saldo.

--------------------------

Más contenido en Urgente24:

Sergio Massa cerró el BCRA, US$5.000 millones, bonos y más

Massa: préstamos, BCRA, desembolsos y empresarios alerta

Bono para jubilados y empleados privados: Para quiénes será

Subsidios OUT y una sorpresa: Cómo será la segmentación

Mercado: Alerta por bonos y dólar tras anuncio de Sergio Massa