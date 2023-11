Rusia: 1er batallón formado por prisioneros de guerra ucranianos

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FValentinaMihay5%2Fstatus%2F1721876406064611649&partner=&hide_thread=false Il primo battaglione di ex soldati delle forze armate ucraine (il battaglione di volontari intitolato a Bohdan Khmelnitsky) ha prestato giuramento di fedeltà alla Russia prima di essere inviato in prima linea. pic.twitter.com/C6JChF6ca9 — Valentina (@ValentinaMihay5) November 7, 2023

Cabe resaltar el nombre del batallón que remite a un noble ruso medieval considerado un héroe nacional por poner partes de Ucrania bajo el control de Moscú en el siglo XV.

“ En febrero se conoció el comienzo de su formación entre los ex militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que declararon su deseo de luchar del lado de Rusia”, afirmó.

"Juro solemnemente lealtad a mi Patria, la Federación de Rusia. Juro observar sagradamente la Constitución de la Federación de Rusia, cumplir estrictamente con los requisitos de los reglamentos militares, las órdenes de los comandantes y superiores. Juro cumplir honorablemente con mi deber militar, con valentía defender la libertad, la independencia y el sistema constitucional de Rusia, del pueblo y de la Patria”, dijeron cada uno de los combatientes.

Lo sorprendente es que los propios ex militares ucranianos defienden que van a luchar por la liberación de su país del poder de Vladimir Zelensky , y que los rusos son reconocidos como uno con su pueblo.

"Ya hemos prestado juramento al pueblo ucraniano, pero no hemos traicionado al pueblo ucraniano, el pueblo ucraniano es ahora rehén del régimen criminal de Kiev. Damos juramento al pueblo ruso, pero sin traicionar al pueblo ucraniano, permaneceremos siempre con ellos, porque somos hermanos. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso son un todo, no tenemos diferencias: tenemos la misma fe, tenemos las mismas tradiciones. Los pueblos ucraniano y ruso son un solo pueblo", expresó uno de los prisioneros de guerra ucranianos, Vladislav Kovalenko.

Dudas

La existencia del primer batallón formado por prisioneros de guerra es indudable. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en su boletín publicado también el pasado martes confirmó: “Al movilizar prisioneros de guerra ucranianos y desplegar convictos rusos y reclutar a ucranianos que viven en regiones ocupadas, Rusia está aumentando su fuerza de combate sin tener que arriesgarse a las implicaciones sociales de llevar a cabo una movilización general”.

La duda radica si los ex combatientes de las fuerzas de defensa de Ucrania actuaron por su voluntad o bajo coacción rusa. Ni CNN, ni AP ni cualquier otro medio internacional pudo confirmar la “voluntariedad” de unirse al bando enemigo de estos prisioneros de guerra ucranianos. Además el gobierno de Volodymyr Zelensky aún no se ha pronunciado.

Expertos dicen coaccionar a prisioneros de guerra para que sirvan en las fuerzas rusas sería una violación de las Convenciones de Ginebra de 1949 -que les prohíben estar expuestos al combate o trabajar en condiciones insalubres o peligrosas, ya sea bajo coacción o no-, adoptadas por todas las naciones, según la Cruz Roja Internacional.

image.png

El (ISW), con sede en Washington, afirmó a finales de octubre, citando a medios de comunicación estatales rusos, que Rusia había "reclutado" a 70 prisioneros de guerra (POW) ucranianos de varias colonias penales.

"Las autoridades rusas podrían afirmar que los están reclutando de forma voluntaria, pero es difícil imaginar un escenario en el que la decisión de un prisionero de guerra pueda tomarse de forma verdaderamente voluntaria, dada la situación de custodia coercitiva", afirmó Yulia Gorbunova, investigadora principal sobre Ucrania en Human Vigilancia de derechos.

