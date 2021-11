Ridículo: Diputado paraguayo usó un calzoncillo de tapabocas

image (20).jpg

Como si fuera poco, Britez planteó una ley para multar a las redes sociales que aplican "censura a sus usuarios", ya que Facebook lo "castigó" por difundir información falsa acerca de los tratamiento contra el coronavirus. Y no solo eso, si no que, también, presentó un proyecto de ley para no discriminar a las personas que no quieras vacunarse.

¿Cuál será el próximo ridículo que hará el diputado?