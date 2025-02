Rehenes en riesgo, tregua en crisis y ultimátum explosivo de Trump

Eso daría luz verde a Benjamín Netanyahu para retirarse de su compromiso de avanzar en la segunda etapa del acuerdo sobre los rehenes, algo que entusiasma a la derecha ortodoxa israelí.

El ultimátum podría poner fin a un alto el fuego de tres semanas que dicta un calendario estricto para la liberación de los rehenes israelíes a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Trump, en ese sentido, también criticó la actual estrategia de liberación gradual, en la que pequeños grupos de rehenes son liberados semanalmente. "Es hora de llegar a una fecha [final]... ¿dos personas, tres personas? No creo que se pueda hacer eso más". Trump agregó que creía que Hamás no cumpliría y dijo que pronto hablaría con el primer ministro Benjamin Netanyahu sobre la respuesta esperada de Israel.

Las declaraciones de Trump podrían frustrar la liberación de rehenes que cada vez se los ve más demarcados y desnutridos. Varios rehenes que han regresado recientemente han dicho que temen que los que siguen en Gaza tengan dificultades para sobrevivir durante mucho más tiempo.

image.png Las declaraciones de Trump podrían frustrar la liberación de rehenes.

Los rehenes liberados afirman desde entonces que los colgaron de los pies, los estrangularon con una cuerda y los marcaron con fuego. También dijeron que los habían dejado morir de hambre deliberadamente, los habían mantenido en una habitación dentro de un túnel tan pequeño que no podían moverse ni mantenerse en pie y los habían dejado luchando por respirar.

El alto el fuego está llegando a un punto de ruptura, y la intervención radical de Trump podría avivar los temores de que Washington no tiene intención de continuar con el acuerdo por fases.

Las posiciones cada vez más duras de Estados Unidos e Israel sobre el futuro a largo plazo de la franja también complica la vuelta de una relativa paz y estabilidad en la región. Trump insiste con su plan de convertir a Gaza en la Riviera de Medio Oriente expulsando a palestinos de su tierra y reubicándoles en Jordania y Egipto que equivaldría a una limpieza étnica efectiva, un grave crimen internacional.

Ambas naciones árabes se han opuesto, y por ello, Trump amenazó con retirarles miles de millones de dólares en ayuda. Este martes Trump tiene previsto reunirse con el rey Abdalá II de Jordania. Egipto rechazó el lunes temprano “cualquier compromiso” que infrinja los derechos de los palestinos.

Según medios israelíes, las FDI se están preparando para la reanudación de la guerra. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha hecho en los últimos días comentarios que parecen sugerir que se reanudará la lucha con Hamás en lugar de continuar con la segunda fase del acuerdo, según The Times of Israel.

El próximo intercambio de rehenes israelíes por prisioneros y detenidos palestinos estaba previsto para este sábado y habría sido el sexto en la primera etapa de seis semanas de duración del acuerdo de alto el fuego. Actualmente hay 17 rehenes , vivos y muertos, que aún están listos para regresar en medio de la primera fase de 42 días del acuerdo.

La lista de los que serán liberados incluye a mujeres, civiles y soldados, niños, enfermos y ancianos. Israel ha acordado liberar a unos 1.900 prisioneros y detenidos palestinos. Hasta el momento han sido liberados 16 israelíes, todos con vida, y Hamás también liberó la semana pasada a 5 ciudadanos tailandeses que no habían sido incluidos en las negociaciones.

Hasta hace poco, la suposición predominante era que el principal objetivo de Trump era reformular el orden regional: poner fin a la guerra en Gaza, negociar un importante acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita, asegurar la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita.

Sin embargos, sus últimas declaraciones, alineadas a la retórica fanática judía, lo complican. El abandono del acuerdo de rehenes significaría priorizar el desmantelamiento de Hamás. En el camino, podrían morir decenas de rehenes. Un anciano israelí tomado como rehén por militantes de Hamás el 7 de octubre de 2023 fue declarado muerto por su kibutz esta mañana.

'Con gran pesar, nosotros, los miembros del kibutz, recibimos esta mañana la noticia sobre el asesinato de nuestro querido amigo, Shlomo Mansour, de 86 años, quien fue secuestrado de su casa en el kibutz Kissufim durante el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023', dijo la comunidad sobre el israelí nacido en Irak.

