Qué dijo Vladímir Putin, qué dijo Volodímir Zelenski

El escenario del video es la bombardeada ciudad de Borodyanka. En un fragmento del video, subido por Infobae, Zelenski apunta: "Millones de vidas perdidas, destinos destrozados, almas torturadas y millones de razones para decir al mal: ¡nunca más! Sabíamos el precio que pagaron nuestros antepasados por esta sabiduría. Sabíamos lo importante que era preservarla y transmitirla a la posteridad. Pero no sabíamos que nuestra generación sería testigo de la profanación de las palabras que, como resultó, no son la verdad para todos. Este año decimos 'nunca más' de forma diferente. Oímos 'nunca más' de forma diferente. Suena doloroso, cruel. Sin un signo de exclamación, sino con un signo de interrogación. Tú dices: ¿nunca más? Cuéntenle a los ucranianos al respecto. El 24 de febrero, la palabra 'nunca' (de esa frase) fue borrada. Disparados y bombaredados por cientos de misiles a las 4 de la mañana, que despertaron a toda Ucrania. Oímos terribles explosiones. Oímos: ¡otra vez! La ciudad de Borodyanka es una de las muchas víctimas de este crimen. Detrás de mí está uno de los muchos ejemplos. No es una instalación militar ni una base secreta, sino un simple edificio de nuevos pisos. ¿Puede suponer una amenaza para la seguridad de Rusia? ¿Es una amenaza para el segundo ejército del mundo, un estado nuclear? ¿Puede haber algo más absurdo que esta pregunta? Puede. Bombas de 250 kg. de alto explosivo con las que la superpotencia bombardeó a esta pequeña ciudad. ¡No se puede decir hoy nunca más! Aquí todo queda claro sin palabras. Basta con mirar esta casa. Aquí solía haber paredes. Tenían fotos en ellas y en las fotos estaban los que una vez pasaron por el infierno de la guerra".

Zelensky gives powerful Victory Day address

Pero además, en un probable intento por disputarle la agenda al presidente ruso este 9/5, Zelenski publicó otro video hoy mismo, caminando por las calles de Kiev:

Zelensky mocks Putin before May 9 Russia Victory Day speech

"Esta no es una guerra entre dos enemigos", plantea Zelenski en el video. "Esta es una guerra entre dos visiones del mundo. Una guerra librada por bárbaros que creen que sus misiles pueden destruir nuestra filosofía". En el video, apunta el diario The Guardian, Zelenski también hizo referencia a las acusaciones de que Ucrania había intentando bloquear las celebraciones del 9/5. "Nuestro enemigo soñaba con que nos negaríamos a celebrar el 9 de mayo y la victoria contra el nazismo", dijo Zelenski, "para que la palabra 'desnazificación' tuviese una chance de tener éxito. En el día de la victoria contra el nazismo estamos luchando por una nueva victoria. El camino es difícil pero estamos seguros de que vamos a ganar, y que pronto habrá dos días de la victoria para Ucrania. Y que a algunos ni siquiera les quedará uno".