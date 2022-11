Princesa noruega renuncia a todo por un chamán de Hollywood

El Rey, por su parte, afirmó pensar que Verrett (a quien describió como un gran tipo y muy divertido) también entendía el papel de la monarquía en Noruega, por lo que el palacio precisó que una vez que la Princesa y Verrett se casaran, él se convertiría en un miembro de la familia real, pero sin título ni representación a la monarquía.

No obstante, la Royal Family noruega presenta algunos escándalos comparables con la realeza británica, aunque ésta última se lleve todos los reflectores de los tabloides europeos.

Martha Luisa, la princesa rebelde ¿Y clarividente?

La Princesa de 51 años, no sólo ha generado controversia en el país nórdico durante décadas por su compromiso con tratamientos alternativos, sino también por la creación de una escuela para ayudar a las personas a ponerse en contacto con sus ángeles, puesto que afirma que puede hablar con estas criaturas celestiales.

De hecho, en el año 2002 ella renunció al título de Alteza Real, cuando decidió trabajar como clarividente, pero también ha sido acusada de usar su título real para obtener ventaja competitiva en el ámbito privado, por lo que finalmente en 2019, la divorciada madre de tres hijos acordó no utilizar su título de princesa en sus actividades comerciales.

Pero parece haber encontrado la felicidad desde que se comprometió con Verrett en junio de este año, tras haberse divorciado en 2017 del escritor Ari Behn, padre biológico de sus hijos, y que este se haya suicidado en la Navidad de 2019.

Había anunciado la relación en una publicación de Instagram, anticipando posibles críticas. En el post, afirmó lo siguiente:

Para aquellos que sienten la necesidad de criticar: conténganse. No depende de ustedes elegir por mí o juzgarme. Shaman Durek simplemente es un hombre con el que amo pasar mi tiempo y que me llena.

No obstante, uno de los escollos con los que se encontró la Casa Real fue hacer comprender a Durek Verrett, prometido de la Princesa, que no podían usar sus conexiones con la Familia Real con fines comerciales. El Rey Harald V, padre de Martha Luisa, realizó un comunicado en televisión cuando explicó lo sucedido con el futuro yerno:

Está claro que los estadounidenses no tienen idea de lo que es una monarquía, así que es de extrañar que no lo entendiera

Aunque justamente el Rey Harald no sería el más apropiado para cuestionar las decisiones de su hija, ya que él mismo estuvo más de una década luchando tanto con su predecesor el Rey Olaf y el mismísimo parlamento noruego, con el fin de casarse con la actual Reina consorte Sonja, aunque ésta perteneciera a la plebe.

