Polémica salpica a Ricardo Montaner: Famosa lo acusa de esto

Noelia también dijo que al parecer uno de ellos le reveló a su esposo los abusos que ella había padecido, pero con la peor intensión: para que la dejara.

“Lo único que sí le agradezco fue que le dijo la verdad a Jorge Reynoso (mi esposo), y sí, se lo contó todo, y gracias a eso él lo supo muy temprano también. Yo creo, ellos pensaban que si se lo contaban me iba a dejar, pero no sé”, agregó.

Hasta ahora Ricardo Montaner no se ha pronunciado al respecto.

Sólo rato después de las acusaciones escribió en su cuenta de Instagram: "A veces me pregunto… ¿Qué sería de mí sin el escenario? Me llena tanto cantarles", dejando en evidencia que está despreocupado.

Noelia contra su mamá

Noelia también acusó a su mamá Yolandita Monge de saber lo que ocurría y no hacer nada para frenarlo, por el contrario.

“Querían que tuviera sexo con todos ellos, como swinger”, reveló la cantante, quien dijo haberse enterado a través de su novio de aquel momento, reseña SDPnoticias.

“Yo no quise acostarme con ellos tres, (su novio, padrastro y su mamá), ser swingers. Porque no quise hacer lo que ellos querían obligar a hacer”, añadió.

Ante esto, la artista quiso terminar con “la secta” pero no fue sencillo.

“Yo solo quería mi pasaporte, mi acta de nacimiento y el contrato con la disquera e iban a llamar a la policía como si me lo estuviera robando”, dijo la famosa.

“El contador (que también trabajaba con Ricardo Montaner) no me quería dar mi pasaporte, tenía todos mis papeles, me dijo que hasta el día que me muriera él se iba a encargar de destrozarme”, siguió contando, apunta SDPnoticias.

La actriz insistió que su mamá sabía de los abusos de su padrastro, ya que ella le comentó, pero que no quiso creerle.

“Ella es actriz... Ella me acusaba de mitómana. Tiene un dominio de la mentira con ser actriz, siempre fue maquiavélica, usa muy bien el cambio de personalidades, tiene un sin fin de habilidades para hacer el mal y hacer sufrir, sobre todo a mí”, aseveró.

En otra entrevista, Noelia también denunció que fue silenciada por algunos medios de comunicación luego de contar el complicado episodio de su vida.

“Me silenciaron. Inmediatamente, Lili Estefan me mandó a callar al aire. Yo estaba en unas condiciones sumamente delicadas. Estaba en el proceso más peligroso del proceso (…) Me silenciaron de una forma horrible, estaba al aire (…) me dijo varias cosas como ‘no hables así de tu mamá’, ‘no sabes de lo que estás hablando’, me empezó a regañar”, contó en una antigua entrevista para 'Chisme no like'.

“Absolutamente nadie me apoyó. O se quedaban callados, o me atacaban o me bulleaban o me agredían”, sentenció la artista.

