Perú: El dilema de qué hacer con el cadáver de un terrorista

Anteriormente, el gobierno había emitido un mensaje en el que se dejaba en manos de la Fiscalía la decisión de qué hacer con el cuerpo del fallecido. Torres decidió tomar cartas en el asunto y explicó que adoptar una medida distinta sobre el cuerpo, como enterrarlo o entregarlo a un familiar, significaría un peligro para "el orden público".

"Pone en riesgo la seguridad de peruanos y peruanas, pues no se puede negar que para este sanguinario grupo terrorista los restos de este delincuente es un símbolo de su insania y buscarán enaltecerlo y homenajearlo”, agregó el titular de la cartera de justicia en el oficio.

Miembros de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo del Perú (Fenavit) exigían que el cuerpo se cremara para no generar espacios de culto y reivindicación. Las bancadas del Congreso se pronunciaron a favor de esto en un comunicado en el que inicialmente no aparecía la firma de Perú Libre.

Sin embargo, sobre la cremación del cabecilla senderista, la fiscal aceptó que "no hay un marco normativo que lo disponga, por lo que es un vacío que debe ser tratado por el Congreso o el Ejecutivo". Ahora, ya con un oficio específico del Minjus tendrá que pronunciarse.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sostuvo que la decisión de lo que ocurrirá con el cadáver es competencia del Ministerio Público y no del Gobierno, además de afirmar que respetarán la decisión que tome dicha institución.

Durante una visita a San Juan de Lurigancho, se refirió:

Como Estado, como Gobierno, no se puede gobernar solo para un sector. El Ejecutivo respeta la independencia del Ministerio Público, el Ministerio Público está facultado para actuar al respecto, las normas ya están establecidas, nosotros vamos a respetar y respaldar lo que va a decidir el Ministerio Publico. Los gestos de políticos no pueden ir por encima de la normativa. Nosotros respetamos lo que determine el Ministerio Público Como Estado, como Gobierno, no se puede gobernar solo para un sector. El Ejecutivo respeta la independencia del Ministerio Público, el Ministerio Público está facultado para actuar al respecto, las normas ya están establecidas, nosotros vamos a respetar y respaldar lo que va a decidir el Ministerio Publico. Los gestos de políticos no pueden ir por encima de la normativa. Nosotros respetamos lo que determine el Ministerio Público

Bellido evitó pronunciarse acerca del pedido hecho por Torres.

Las rispideces internas de Perú Libre

Al conflicto sobre qué hacer con el cadáver del terrorista, se le suma los conflictos internos dentro de Perú Libre entre su líder, Vladimir Cerrón, y el ya mencionado ministro de Justicia.

El domingo (12/9) por la noche, en una entrevista con Canal N, Torres criticó al exgobernador regional de Junín, sentenciado por negociación incompatible, y le exigió que no se meta en los asuntos del Gobierno.

Para mí (Vladimir Cerrón) sí (es una influencia dañina para el Gobierno), porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente Para mí (Vladimir Cerrón) sí (es una influencia dañina para el Gobierno), porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente

Asimismo, el ministro de Justicia manifestó que el líder de Perú Libre ha pretendido "invadir" el Ejecutivo en diversas oportunidades, "pero no lo ha logrado y no lo va a lograr".

Al parecer, y de acuerdo con el diario local La Razón, las declaraciones de Torres gozarían del respaldo del presidente de la República, Pedro Castillo, además de al menos 12 congresistas de Perú Libre pertenecientes al Frente Magisterial.

image.jpg Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.

Cerrón no se quedó callado y salió al cruce del ministro. Según La Razón, el secretario de Perú Libre habría solicitado una reunión con Castillo para solicitar la separación del gabinete de Torres debido a que está afectando la "unidad" del gobierno con el partido.

Fuentes de Perú Libre revelaron al diario peruano que el pedido de Cerrón goza del respaldo de al menos 24 congresistas de la bancada de Perú Libre, quienes también no ocultaron su malestar por las fuertes declaraciones del titular de la cartera de Justicia.

Cerrón, a través de su cuenta oficial en Twitter, acusó al titular de la cartera de Justicia de impulsar una división entre el Gobierno y el partido político del lápiz.

https://twitter.com/VLADIMIR_CERRON/status/1437442731782119429 Ministro de Justicia, Aníbal Torres, siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre. El Partido sí tiene responsabilidad ante el pueblo, llevó al Presidente al gobierno. Exigimos resultados de su gestion. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) September 13, 2021

https://twitter.com/Perulibreprensa/status/1437446439039295498 Todos aquellos que buscan dividir al Gobierno del Partido no son más que gente de derecha que pretende que en el fondo nada cambie en nuestro país.@PedroCastilloTe representa el sentir del pueblo que exige cambios a favor de las mayorías y de eso es garante Perú Libre. pic.twitter.com/fqfWl5CSMp — Perú Libre - Prensa (@Perulibreprensa) September 13, 2021

Lejos de poner paños fríos al asunto, Torres le pidió a Cerrón que no se involucre en los asuntos del Gobierno presidido por Castillo y que se limite al accionar de los de su partido.

"No te metas, Vladimir (Cerrón), en el Gobierno. Métete en los asuntos del partido", sentenció en declaraciones a un medio de comunicación.

Torres enfatizó en que el ganador de los último comicios fue Castillo Terrones y es solo él quien debe gobernar. En ese sentido, instó a los miembros de Perú Libre a respetar eso.

Él no puede interferir en las decisiones de este Gobierno, su ámbito de actuación es el partido. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él es quien debe ejercer el poder por mandato de la constitución y por mandato de la ley. Si no quieren esclarecer eso, están atacando la gobernabilidad, a la democracia Él no puede interferir en las decisiones de este Gobierno, su ámbito de actuación es el partido. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él es quien debe ejercer el poder por mandato de la constitución y por mandato de la ley. Si no quieren esclarecer eso, están atacando la gobernabilidad, a la democracia

Y agregó:

Yo le digo de buena fe a los de Perú Libre y a los del Ejecutivo que las competencias tienen que ser muy claras y no tienen que haber interferencias (…) No te metas, Vladimir, en los asuntos del Gobierno, métete en los asuntos de tu partido Yo le digo de buena fe a los de Perú Libre y a los del Ejecutivo que las competencias tienen que ser muy claras y no tienen que haber interferencias (…) No te metas, Vladimir, en los asuntos del Gobierno, métete en los asuntos de tu partido

¿Y Pedro Castillo? Guitarreando...

Al parecer el mandatario peruano o se lava las manos o está desconectado de la realidad de su país y de su partido. Él continúa recorriendo la región de Cajamarca muy tranquilamente.

Como si fuese poco, aparecieron imágenes en las redes sociales en donde se lo ve cantando y aplaudiendo al compás de la guitarra junto a un grupo de personas.

"Eso es un agravio a los 32 mil muertos por Sendero Luminoso", opinó al respecto el periodista Umberto Jara.