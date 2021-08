Bellido está siendo investigado por la justicia por presunta reivindicación al terrorismo, al publicar una foto sobre Edith Lagos, una de las líderes del sangriento grupo terrorista Sendero Luminoso.

Cerrón dijo que todo cambio debería darse tras el voto de confianza, y recordó que los problemas se dan en ministerios que no están a cargo de Perú Libre, como Defensa, Interior y Trabajo. Cuestionó además el que se entregaran ministerios a partidos sin inscripción, como el Frente Amplio y Runa, o que se hayan dado demasiadas carteras a Juntos por el Perú.

Es por eso, que Castillo reiteró este martes (24/8), durante la reunión del 14° Gore-Ejecutivo, que el Consejo de Ministros irá al Legislativo el jueves 26/8, en donde se dará, o no, el "voto de confianza" al gabinete de Bellido.

Estamos nosotros asistiendo el día jueves al Parlamento y esperamos que el Parlamento nos escuche y nos acompañe la Mesa Directiva o algún cuerpo del Congreso, a tener contacto con las autoridades de cada uno de los pueblos y regiones. Ya no se debe estar pensando quién tiene o no la confianza, es necesario que el pueblo sienta que hay un Congreso distinto

En la estrategia del líder de Perú Libre, si el gabinete obtiene la confianza, ya no sería necesario el cambio, con lo que su objetivo sería ganar tiempo y que se consolide Bellido. Así, ante Castillo y la bancada habría triunfado la estrategia de confrontación y habrían derrotado al Congreso.

Luego de la reunión, Cerrón indignado empezó a hacer polémicas declaraciones por Twitter.

https://twitter.com/VLADIMIR_CERRON/status/1429857910281154572 Defraudar las expectativas del pueblo sería hacer de este gobierno un segundo humalismo, continuando políticas neoliberales o incorporando a exministro de Justicia que ha empezado un sabotaje al premier anhelando ese puesto y dispuesto a conciliar lo que sea. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 23, 2021

No sólo eso, sino que, además, el mismo día en que se presenta el gabinete, Cerrón, secundado por el congresista Guillermo Bermejo, convocó una marcha y vigilia de los militantes de Perú Libre para apoyar al gabinete de Bellido.

https://twitter.com/VLADIMIR_CERRON/status/1429881246407184387 Convocamos a todas las bases orgánicas del Partido para defender al Gobierno Popular y al Gabinete Bellido, contra la vacancia y la imposición de una nueva Hoja de Ruta. ¡Movilización ya! pic.twitter.com/xBXR6bI0DL — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 23, 2021

En la misma línea, fuente de El Comercio indicaron que los ministros Walter Ayala (Defensa), Iber Maraví (Trabajo) y Juan Francisco Silva (Transportes y Comunicaciones) también estarían en capilla.