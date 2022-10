"No hay 2 Brasil": Discurso de la victoria de Lula da Silva

Quiero comenzar este pequeño discurso, que será leído, con agradecimiento a Dios. Porque, toda mi vida, siempre pensé que Dios siempre fue muy generoso conmigo al permitirme salir de donde estuve para llegar a donde estoy. Y en este momento cuando no nos enfrentamos a un oponente. No nos enfrentamos a un candidato. Nos enfrentamos a la máquina estatal brasileña puesta al servicio del candidato en la coyuntura para tratar de impedir que ganemos las elecciones. Quiero comenzar este pequeño discurso, que será leído, con agradecimiento a Dios. Porque, toda mi vida, siempre pensé que Dios siempre fue muy generoso conmigo al permitirme salir de donde estuve para llegar a donde estoy. Y en este momento cuando no nos enfrentamos a un oponente. No nos enfrentamos a un candidato. Nos enfrentamos a la máquina estatal brasileña puesta al servicio del candidato en la coyuntura para tratar de impedir que ganemos las elecciones.

Bolsonaro, en desventaja en las encuestas desde el año pasado, apostó por un conjunto de medidas económicas articuladas a las puertas de la campaña, como el pago de prestaciones sociales. Lula no llamó a su oponente por su nombre sino como un "candidato de la situación". La denuncia sobre el uso del aparato de gobierno también criticó, indirectamente, el episodio de los operativos de la Policía Federal de Carreteras este domingo 30/10, cuestionada por dificultar el voto, especialmente en el Nordeste.

https://twitter.com/LulaOficial/status/1586929201587724289 A razão da minha vitória foi a dedicação de cada um de vocês. Que acreditaram na liberdade e na possibilidade de recuperarmos o país para o povo brasileiro.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/H3K2vTAzx7 — Lula 13 (@LulaOficial) October 31, 2022

Y gracias al pueblo brasileño, a quien quiero agradecer desde el fondo de mi corazón. El pueblo que votó por mí, el pueblo que votó por el adversario. Quién fue a la urna. Quienes se dignaron cumplir con su compromiso civilizatorio con la ciudadanía. quiero felicitar Y sobre todo quiero felicitar a la gente que me votó. Porque me considero un ciudadano que tuvo un proceso de resurrección en la política brasileña, porque intentaron enterrarme vivo y estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero tengo fe en Dios que, con la ayuda de los pueblo, encontraremos una salida para que este país pueda volver a vivir democrática y armónicamente. E incluso podemos establecer la paz entre las familias, entre los que divergen. Para que podamos construir el mundo que necesitamos, y Brasil. Y gracias al pueblo brasileño, a quien quiero agradecer desde el fondo de mi corazón. El pueblo que votó por mí, el pueblo que votó por el adversario. Quién fue a la urna. Quienes se dignaron cumplir con su compromiso civilizatorio con la ciudadanía. quiero felicitar Y sobre todo quiero felicitar a la gente que me votó. Porque me considero un ciudadano que tuvo un proceso de resurrección en la política brasileña, porque intentaron enterrarme vivo y estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero tengo fe en Dios que, con la ayuda de los pueblo, encontraremos una salida para que este país pueda volver a vivir democrática y armónicamente. E incluso podemos establecer la paz entre las familias, entre los que divergen. Para que podamos construir el mundo que necesitamos, y Brasil.

La expresión "resurrección" fue una referencia a su arresto como resultado de la condena en la Operación Lava Jato, en 2018. La Ley de Registro Limpio impidió que Lula da Silva se presentara como candidato a la Presidencia en las elecciones de aquel año y fue reemplazado en la boleta por Fernando Haddad, quien perdió en el balotaje ante el actual presidente Bolsonaro. Lula da Silva logró la anulación de sus sentencias en marzo de 2021 por el Supremo Tribunal Federal , que consideró que el entonces juez Sergio Moro -hoy senador electo- actuó con parcialidad para castigar al líder del PT, y que las causas no debieron ser procesadas en el estado de Paraná, que es muy anti Lula.

https://twitter.com/LulaOficial/status/1586897717959495681 Festa da vitória na Paulista https://t.co/7fXXvy0JCB — Lula 13 (@LulaOficial) October 31, 2022

Quiero agradecer a mi compañero Fernando Haddad, mi gran compañero, que realizó una campaña extraordinaria. Ana Estela, su esposa. Ahora llega nuestra compañera Marina Silva. Pues bien, para parecer intelectual, me voy a poner los lentes. Y Janja está eliminando las páginas aquí. Quiero agradecer a mi compañero Fernando Haddad, mi gran compañero, que realizó una campaña extraordinaria. Ana Estela, su esposa. Ahora llega nuestra compañera Marina Silva. Pues bien, para parecer intelectual, me voy a poner los lentes. Y Janja está eliminando las páginas aquí.

Lula se dirigió al exalcalde de la capital paulista sin mencionar su derrota ante el bolsonarista Tarcísio de Freitas (republicanos) en el balotaje por el Gobierno de São Paulo. El derrotable Haddad es como un fetiche de Lula da Silva y por eso estará en su gabinete, se cree. A partir de ese momento, Lula da Silva comenzó a leer el discurso con la ayuda de su esposa, la socióloga Rosângela da Silva, aias 'Janja'. La mención de Marina refleja uno de los símbolos de reconciliación. Ella estaba peleada con el PT y con Lula de quien fue ministra de Medio Ambiente.

https://twitter.com/alferdez/status/1586855601518399492 ¡Felicitaciones @LulaOficial! Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo.



Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. pic.twitter.com/ozfyBVpk4f — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2022

Hemos llegado al final de una de las elecciones más importantes de nuestra historia. Una elección que enfrentó dos proyectos de país contrapuestos y que hoy tiene un único y gran vencedor: el pueblo brasileño. Esto no es una victoria para mí, ni para el PT, ni para los partidos que me apoyaron en esta campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó, por encima de los partidos políticos, los intereses personales y las ideologías, para que la democracia saliera victoriosa. Hemos llegado al final de una de las elecciones más importantes de nuestra historia. Una elección que enfrentó dos proyectos de país contrapuestos y que hoy tiene un único y gran vencedor: el pueblo brasileño. Esto no es una victoria para mí, ni para el PT, ni para los partidos que me apoyaron en esta campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó, por encima de los partidos políticos, los intereses personales y las ideologías, para que la democracia saliera victoriosa.

Jair Bolsonaro no fue mencionado en la parte inicial del discurso y contrasta con el discurso de Lula cuando fue elegido por 1ra. vez en 2002, cuando dijo que había conversado con quien era su rival, José Serra (PSDB), y agradeció al entonces presidente saliente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) por su disposición a hacer "más sensata y más democrática la transición".

https://twitter.com/LuchoXBolivia/status/1586857323032633345 ¡Felicidades hermano @LulaOficial, presidente electo de #Brasil!

Tu victoria fortalece la democracia y la integración latinoamericana. Estamos seguros que conducirás al pueblo brasileño por el camino de la paz, el progreso y la justicia social.

¡Jallalla Brasil! pic.twitter.com/GSznOi89ih — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 30, 2022

En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó muy claro que quiere más, no menos, democracia. Quiere más, no menos, inclusión social y oportunidades para todos. Quiere más, no menos, respeto y comprensión entre los brasileños. En definitiva, quiere más y no menos libertad, igualdad y fraternidad en nuestro país. El pueblo brasileño demostró hoy que quiere más que ejercer el derecho sagrado de elegir quién gobernará su vida. Quiere participar activamente en las decisiones gubernamentales. El pueblo brasileño demostró hoy que quiere algo más que el derecho a protestar que tiene hambre, que no hay trabajo, que su salario es insuficiente para vivir con dignidad, que no tiene acceso a la salud y a la educación, que le faltan un techo sobre sus cabezas, para vivir y criar a sus hijos en seguridad, que no hay perspectiva de futuro. En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó muy claro que quiere más, no menos, democracia. Quiere más, no menos, inclusión social y oportunidades para todos. Quiere más, no menos, respeto y comprensión entre los brasileños. En definitiva, quiere más y no menos libertad, igualdad y fraternidad en nuestro país. El pueblo brasileño demostró hoy que quiere más que ejercer el derecho sagrado de elegir quién gobernará su vida. Quiere participar activamente en las decisiones gubernamentales. El pueblo brasileño demostró hoy que quiere algo más que el derecho a protestar que tiene hambre, que no hay trabajo, que su salario es insuficiente para vivir con dignidad, que no tiene acceso a la salud y a la educación, que le faltan un techo sobre sus cabezas, para vivir y criar a sus hijos en seguridad, que no hay perspectiva de futuro.

Lula retomó pilares de su campaña de este año, que se basó en críticas a la economía de Bolsonaro y en la promesa de reanudación del crecimiento económico y la distribución del ingreso, apostando a la nostalgia por una época en que, según él, la gente bebía cerveza y comía picanha (corte de carne vacuna).

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1586859486840557568 Celebramos la victoria del pueblo brasileño, quienes este #30oct, eligieron a @LulaOficial como su nuevo Presidente. ¡Qué vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes! Hoy en Brasil triunfó la democracia. ¡Felicitaciones Lula! ¡Un Gran Abrazo! pic.twitter.com/asnkPLhsNh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 30, 2022

El pueblo brasileño quiere vivir bien, comer bien, vivir bien. Quiere un buen trabajo, un salario que siempre se reajusta por encima de la inflación, quiere tener salud, educación y políticas públicas de calidad. El pueblo brasileño quiere vivir bien, comer bien, vivir bien. Quiere un buen trabajo, un salario que siempre se reajusta por encima de la inflación, quiere tener salud, educación y políticas públicas de calidad.

El reajuste del salario mínimo se convirtió en uno de los temas principales de la recta final de la campaña, por un informe de Folha sobre el plan del ministro Paulo Guedes que podría desindexar el salario. El tema fue recurrente en el debate final en Globo.

https://twitter.com/LulaOficial/status/1586873999048466432 No que depender de nós, não faltará amor. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo. De paz, de amor e de esperança. Um tempo em que o povo brasileiro tenha de novo o direito de sonhar. E as oportunidades para realizar o que sonha. — Lula 13 (@LulaOficial) October 31, 2022

Quiere libertad religiosa. Quiere libros en lugar de armas. Quiere ir al teatro, ver el cine, tener acceso a todos los bienes culturales, porque la cultura alimenta nuestra alma. El pueblo brasileño quiere recuperar la esperanza. Así entiendo yo la democracia. No solo como una hermosa palabra inscrita en la ley, sino como algo palpable, que sentimos en nuestra piel y que podemos construir en nuestra vida cotidiana. Fue esta democracia, en el sentido más amplio del término, la que el pueblo brasileño eligió hoy en las urnas. Fue con esta democracia real y concreta con la que nos comprometimos a lo largo de nuestra campaña. Y es esta democracia la que buscaremos construir cada día de nuestro gobierno. Con un crecimiento económico compartido entre toda la población, porque así debe funcionar la economía: como instrumento para mejorar la vida de todos, no para perpetuar las desigualdades. Quiere libertad religiosa. Quiere libros en lugar de armas. Quiere ir al teatro, ver el cine, tener acceso a todos los bienes culturales, porque la cultura alimenta nuestra alma. El pueblo brasileño quiere recuperar la esperanza. Así entiendo yo la democracia. No solo como una hermosa palabra inscrita en la ley, sino como algo palpable, que sentimos en nuestra piel y que podemos construir en nuestra vida cotidiana. Fue esta democracia, en el sentido más amplio del término, la que el pueblo brasileño eligió hoy en las urnas. Fue con esta democracia real y concreta con la que nos comprometimos a lo largo de nuestra campaña. Y es esta democracia la que buscaremos construir cada día de nuestro gobierno. Con un crecimiento económico compartido entre toda la población, porque así debe funcionar la economía: como instrumento para mejorar la vida de todos, no para perpetuar las desigualdades.

https://twitter.com/LulaOficial/status/1586873247127183366 O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a Floresta Amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero. — Lula 13 (@LulaOficial) October 31, 2022

Lula siguió:

"La rueda de la economía volverá a girar, con la creación de empleo, la revalorización de los salarios y la renegociación de la deuda de las familias que han perdido su poder adquisitivo. La rueda de la economía volverá a girar con los pobres como parte del Presupuesto. Con apoyo a pequeños y medianos productores rurales, responsables del 70% de los alimentos que llegan a nuestras mesas. Con todos los incentivos posibles a los micro y pequeños empresarios, para que pongan su extraordinario potencial creativo al servicio del desarrollo del país."

La inclusión de los pobres en el Presupuesto fue utilizado en el discurso de ascenso al poder de Lula da Silva hace 20 años y reeditado en la campaña 2022. La mención de la agroindustria se da en el contexto de fricciones con el sector a lo largo de la campaña, con una declaración de que incluye a empresarios fascistas.

Es necesario ir más allá. Fortalecer las políticas para combatir la violencia contra las mujeres y asegurar que ganen el mismo salario que ganan los hombres en el mismo rol. Es necesario ir más allá. Fortalecer las políticas para combatir la violencia contra las mujeres y asegurar que ganen el mismo salario que ganan los hombres en el mismo rol.

La paridad salarial fue el tema de la candidatura de Simone Tebet y atrae al electorado femenino, que demostró ser más cercano a Bolsonaro durante toda la campaña.

https://twitter.com/FHC/status/1586859916576362496 Parabéns Lula pela vitória. Venceu a Democracia, venceu o Brasil! pic.twitter.com/dT7AFDH3nl — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) October 30, 2022

Enfrentar sin tregua el racismo, los prejuicios y la discriminación, para que blancos, negros e indígenas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Solo así podremos construir un país para todos. Un Brasil igualitario, cuya prioridad sean las personas que más lo necesitan. Un Brasil con paz, democracia y oportunidades. Enfrentar sin tregua el racismo, los prejuicios y la discriminación, para que blancos, negros e indígenas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Solo así podremos construir un país para todos. Un Brasil igualitario, cuya prioridad sean las personas que más lo necesitan. Un Brasil con paz, democracia y oportunidades.

Al expresar su aprecio por la diversidad y el respeto por los diferentes, Lula retrocedió respecto del discurso de "nosotros contra ellos" que caracterizó su anterior llegada a la Presidencia. Aquella vez, en una entrevista con el Diario Nacional (Rede Globo), llegó a decir que la polarización política "es sana. Es estimulante, hace que la militancia salga a la calle, hace que la militancia lleve la bandera”.

https://twitter.com/JanjaLula/status/1586858677977350145 O Brasil da Esperança e do Amor!! Te amo meu Amor. Parabéns Brasil. O amanhã vai ser um lindoooooo pic.twitter.com/emMkgGq2dd — Janja Lula Silva (@JanjaLula) October 30, 2022

Amigos míos, a partir del 1 de enero de 2023 gobernaré para 215 millones de brasileños. No sólo para los que votaron por mí. No hay dos Brasiles. Somos un solo país, un solo pueblo, una gran nación. A nadie le interesa vivir en una familia donde reina la discordia. Es hora de volver a unir a las familias, reconstruir los lazos de amistad rotos por la propagación criminal del odio. A nadie le interesa vivir en un país dividido, en estado de guerra permanente. Este país necesita paz y unidad. Esta gente ya no quiere pelear. Estas personas están cansadas de ver al otro como un enemigo al que hay que temer o destruir. Es hora de deponer las armas que nunca debieron empuñarse. Las armas matan. Y elegimos la vida. Amigos míos, a partir del 1 de enero de 2023 gobernaré para 215 millones de brasileños. No sólo para los que votaron por mí. No hay dos Brasiles. Somos un solo país, un solo pueblo, una gran nación. A nadie le interesa vivir en una familia donde reina la discordia. Es hora de volver a unir a las familias, reconstruir los lazos de amistad rotos por la propagación criminal del odio. A nadie le interesa vivir en un país dividido, en estado de guerra permanente. Este país necesita paz y unidad. Esta gente ya no quiere pelear. Estas personas están cansadas de ver al otro como un enemigo al que hay que temer o destruir. Es hora de deponer las armas que nunca debieron empuñarse. Las armas matan. Y elegimos la vida.

Claramente Lula da Silva hizo una apuesta por la ,pacificación con la mitad del electorado que votó por su oponente. Indirectamente, él relacionó el lado opuesto con la violencia, a partir de las normas de Bolsonaro que relajaban el acceso a las armas. La campaña estuvo marcada por episodios de agresión y hostilidad, a un nivel de rivalidad sin precedentes. Al hablar de valorar la vida, Lula hizo una crítica indirecta a la actuación de Bolsonaro en la pandemia de Covid-19: más de 688.000 muertes ocurrieron en Brasil.

El reto es inmenso. Es necesario reconstruir este país en todas sus dimensiones. En la política, en la economía, en la gestión pública, en la concordia institucional, en las relaciones internacionales y, sobre todo, en la atención a los más necesitados. Es necesario reconstruir el alma misma de este país. Recuperar la generosidad, la solidaridad, el respeto a las diferencias y el amor al prójimo. Traer de vuelta la alegría de ser brasileños y el orgullo que siempre tuvimos en el verde y amarillo y en la bandera de nuestro país. Ese verde y amarillo y esa bandera que no es de nadie, excepto del pueblo brasileño. El reto es inmenso. Es necesario reconstruir este país en todas sus dimensiones. En la política, en la economía, en la gestión pública, en la concordia institucional, en las relaciones internacionales y, sobre todo, en la atención a los más necesitados. Es necesario reconstruir el alma misma de este país. Recuperar la generosidad, la solidaridad, el respeto a las diferencias y el amor al prójimo. Traer de vuelta la alegría de ser brasileños y el orgullo que siempre tuvimos en el verde y amarillo y en la bandera de nuestro país. Ese verde y amarillo y esa bandera que no es de nadie, excepto del pueblo brasileño.

Lula se refirió así a la apropiación de los símbolos patrios, verde y amarillo y la bandera nacional por parte del bolsonarismo. La idea de retomar los elementos como un bien colectivo se exploró a lo largo de la campaña, atenuando el color rojo, del PT.

https://twitter.com/AndreJanonesAdv/status/1586861728297533442 Combateu a corrupção, não fez conchavos, não vendeu o Brasil, não se rendeu e caiu de pé. A história te fez gigante, mulher! Também foi por ela. OLÉ OLÉ OLÉ OLÁ DILMA, DILMA! pic.twitter.com/WGQxDZgdNL — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 30, 2022

Nuestro compromiso más urgente es volver a acabar con el hambre. No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños en este país no tengan suficiente para comer o que consuman menos calorías y proteínas de las necesarias. Si somos el tercer mayor productor de alimentos del mundo y el primero en proteína animal, si tenemos tecnología y una inmensidad de tierra cultivable, si somos capaces de exportar para todo el mundo, tenemos el deber de garantizar que cada brasileño Puede desayunar, almorzar y cenar todos los días. Este será, nuevamente, el compromiso número uno de nuestro gobierno. Nuestro compromiso más urgente es volver a acabar con el hambre. No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños en este país no tengan suficiente para comer o que consuman menos calorías y proteínas de las necesarias. Si somos el tercer mayor productor de alimentos del mundo y el primero en proteína animal, si tenemos tecnología y una inmensidad de tierra cultivable, si somos capaces de exportar para todo el mundo, tenemos el deber de garantizar que cada brasileño Puede desayunar, almorzar y cenar todos los días. Este será, nuevamente, el compromiso número uno de nuestro gobierno.

La promesa rescató el 1er. gobierno del PT, que implementó políticas de combate a la pobreza y sacó al país del mapa mundial del hambre. Con Bolsonaro, Brasil sufrió otra vez la inseguridad alimentaria. En su toma de posesión, en enero de 2003, el PT defendió que la lucha contra el hambre debía convertirse en una "gran causa nacional, como sucedió en el pasado con la creación de Petrobras y la memorable lucha por la redemocratización". El tema fue recurrente en las elecciones 2022.

https://twitter.com/Ullua/status/1586864043008081922 Lula presidente ¿Qué esperar para la bolsa de Brasil?



- El ciclo temporal histórico del Ibovespa en usd advierte que el año 2022-2023 debería entregarnos un piso histórico para este mercado.



- Tras la confirmación de dicho piso, debería habilitarse un nuevo bull market. pic.twitter.com/NRrpC1ne7Q — Ruben.Ullua (@Ullua) October 30, 2022

No podemos aceptar como normal que familias enteras se vean obligadas a dormir en la calle, expuestas al frío, la lluvia y la violencia. Por lo tanto, retomaremos Minha Casa, Minha Vida, con prioridad para las familias de bajos ingresos, y recuperaremos los programas de inclusión que sacaron a 36 millones de brasileños de la pobreza extrema. No podemos aceptar como normal que familias enteras se vean obligadas a dormir en la calle, expuestas al frío, la lluvia y la violencia. Por lo tanto, retomaremos Minha Casa, Minha Vida, con prioridad para las familias de bajos ingresos, y recuperaremos los programas de inclusión que sacaron a 36 millones de brasileños de la pobreza extrema.

La mención de los programas sociales del PT omitió el papel de la expresidenta Dilma Rousseff, quien estaba presente pero no fue mencionada. El programa de vivienda Minha Casa, Minha Vida, instituido en 2009, fue una de las banderas de los gobiernos de Lula y Dilma. Durante la administración de Bolsonaro, ya en declive, pasó a llamarse Casa Verde e Amarela.

https://twitter.com/igormello/status/1586910093341245441 Datapovo.



Brasil, 30 de outubro de 2022.



História sendo feita. pic.twitter.com/NdP8uHTunF — Igor Mello (@igormello) October 31, 2022

Brasil ya no puede vivir con esta inmensa brecha sin fondo, este muro de cemento y desigualdad que separa a Brasil en partes desiguales que no se pueden reconocer. Este país necesita reconocerse a sí mismo. Necesitas encontrarte a ti mismo de nuevo. Además de combatir la pobreza extrema y el hambre, restauraremos el diálogo en este país. Es necesario retomar el diálogo con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sin intentos de exorbitar, intervenir, controlar, cooptar, pero buscando reconstruir la convivencia armoniosa y republicana entre los tres Poderes. La normalidad democrática está consagrada en la Constitución. Es lo que establece los derechos y obligaciones de cada Poder, de cada institución, de las Fuerzas Armadas y de cada uno de nosotros. La Constitución rige nuestra existencia colectiva, y nadie, absolutamente nadie, está por encima de ella, nadie tiene derecho a ignorarla o desafiarla. Brasil ya no puede vivir con esta inmensa brecha sin fondo, este muro de cemento y desigualdad que separa a Brasil en partes desiguales que no se pueden reconocer. Este país necesita reconocerse a sí mismo. Necesitas encontrarte a ti mismo de nuevo. Además de combatir la pobreza extrema y el hambre, restauraremos el diálogo en este país. Es necesario retomar el diálogo con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sin intentos de exorbitar, intervenir, controlar, cooptar, pero buscando reconstruir la convivencia armoniosa y republicana entre los tres Poderes. La normalidad democrática está consagrada en la Constitución. Es lo que establece los derechos y obligaciones de cada Poder, de cada institución, de las Fuerzas Armadas y de cada uno de nosotros. La Constitución rige nuestra existencia colectiva, y nadie, absolutamente nadie, está por encima de ella, nadie tiene derecho a ignorarla o desafiarla.

El discurso de Lula da Silva apuntó ahí al desorden institucional promovido por Bolsonaro, con enfrentamientos con otros Poderes, principalmente el Supremo Tribunal Federal. La relación con el Congreso también se deterioró en la actual Administración, con el auge de las enmiendas, que culminaron en el llamado 'presupuesto secreto' —ampliando el poder del Legislativo sobre las decisiones presupuestarias, con mecanismos poco transparentes y desconectados de las políticas públicas . El Presidente también ha designado personal militar para puestos civiles, algo que Lula ha prometido reducir.

https://twitter.com/noormahtani/status/1586831898604601344 "Virou, virou", gritan los seguidores de Lula da Silva desde que el izquierdista lidera los resultados, con el 40% escrutado. Hasta ahora, iba ganando Bolsonaro. Una marea roja se va apoderando de la avenida Paulista. "¡Estaba sudando!", dicen algunos. La fiesta empieza desde ya pic.twitter.com/IbDlkowsZ7 — Noor Mahtani (@noormahtani) October 30, 2022

También es más que urgente retomar el diálogo entre el pueblo y el gobierno. Así que traigamos de vuelta las conferencias nacionales. Para que los interesados elijan sus prioridades y presenten al gobierno sugerencias de políticas públicas en cada área: educación, salud, seguridad, derechos de la mujer, igualdad racial, juventud, vivienda, cultura y muchas otras. Retomemos el diálogo con los gobernadores y alcaldes, para definir juntos las obras prioritarias para cada población. No importa a qué partido pertenezcan el gobernador y el alcalde. Nuestro compromiso siempre será mejorar la vida de la población de cada estado, de cada municipio de este país. También es más que urgente retomar el diálogo entre el pueblo y el gobierno. Así que traigamos de vuelta las conferencias nacionales. Para que los interesados elijan sus prioridades y presenten al gobierno sugerencias de políticas públicas en cada área: educación, salud, seguridad, derechos de la mujer, igualdad racial, juventud, vivienda, cultura y muchas otras. Retomemos el diálogo con los gobernadores y alcaldes, para definir juntos las obras prioritarias para cada población. No importa a qué partido pertenezcan el gobernador y el alcalde. Nuestro compromiso siempre será mejorar la vida de la población de cada estado, de cada municipio de este país.

Lula da Silva tendrá gobernadores aliados en 11 estados a partir de 2023, pero gobernadores de la oposición en 14 estados, incluidos los colegios electorales más grandes, São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. 2 gobernadores electos son neutrales.

https://twitter.com/MidiaNINJA/status/1586935666935488514 TÁ NA HORA DO JAIR. Tiago Doidão e o hit na Paulista! pic.twitter.com/NstcLqEvqm — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) October 31, 2022

También vamos a restablecer el diálogo entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil organizada, con el regreso del Consejo de Desarrollo Económico y Social. En otras palabras, las grandes decisiones políticas que impactan la vida de 215 millones de brasileños no serán tomadas en secreto, en la oscuridad de la noche, sino después de un amplio diálogo con la sociedad. También vamos a restablecer el diálogo entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil organizada, con el regreso del Consejo de Desarrollo Económico y Social. En otras palabras, las grandes decisiones políticas que impactan la vida de 215 millones de brasileños no serán tomadas en secreto, en la oscuridad de la noche, sino después de un amplio diálogo con la sociedad.

El Consejo de Desarrollo, apodado 'Conselhão', fue una de las novedades del 1er. gobierno de Lula, a partir de 2003. Reunía a diferentes sectores, como empresarios y sindicalistas, y estaba inicialmente comandado por Tarso Genro, que tenía el estatus de ministro .

https://twitter.com/paiva/status/1586895227813609475 o cartaz que eu acabei de ver na avenida paulista… me quebrou o coração ver as pessoas abraçando ela pic.twitter.com/zMcJu5SsM8 — paiva (@paiva) October 31, 2022

Creo que los principales problemas de Brasil, del mundo, del ser humano, se pueden resolver con el diálogo, no con la fuerza bruta. Que nadie dude del poder de la palabra cuando se trata de buscar la comprensión y el bien común. Mis amigos, en mis viajes internacionales y en los contactos que he tenido con líderes de diferentes países, lo que más escucho es que el mundo extraña a Brasil. Extraño a ese Brasil soberano, que hablaba de igual a igual con los países más ricos y poderosos. Y que al mismo tiempo contribuyó al desarrollo de los países más pobres. Brasil que apoyó el desarrollo de los países africanos a través de la cooperación, la inversión y la transferencia de tecnología. Quien trabajó por la integración de América del Sur, América Latina y el Caribe, que fortaleció al Mercosur, y ayudó a crear el G-20, UNASUR, CELAC y los BRICS. Hoy le estamos diciendo al mundo que Brasil está de regreso. Que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria en el mundo. Creo que los principales problemas de Brasil, del mundo, del ser humano, se pueden resolver con el diálogo, no con la fuerza bruta. Que nadie dude del poder de la palabra cuando se trata de buscar la comprensión y el bien común. Mis amigos, en mis viajes internacionales y en los contactos que he tenido con líderes de diferentes países, lo que más escucho es que el mundo extraña a Brasil. Extraño a ese Brasil soberano, que hablaba de igual a igual con los países más ricos y poderosos. Y que al mismo tiempo contribuyó al desarrollo de los países más pobres. Brasil que apoyó el desarrollo de los países africanos a través de la cooperación, la inversión y la transferencia de tecnología. Quien trabajó por la integración de América del Sur, América Latina y el Caribe, que fortaleció al Mercosur, y ayudó a crear el G-20, UNASUR, CELAC y los BRICS. Hoy le estamos diciendo al mundo que Brasil está de regreso. Que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria en el mundo.

https://twitter.com/tracklist/status/1586901608021069827 Essa imagem aérea do ato de vitória do presidente Lula na Avenida Paulista pic.twitter.com/K8gKZAoaAt — Tracklist (@tracklist) October 31, 2022

La crítica al aislamiento internacional bajo Bolsonaro reproduce una frase del excanciller Ernesto Araújo (2019-2021). En octubre de 2020, durante una ceremonia de graduación en el Instituto Rio Branco, la escuela de formación de diplomáticos, dijo: "Si eso [el papel de Brasil en la política exterior] nos convierte en un paria internacional, entonces seamos ese paria". Lula da Silva continuó:

Vamos a recuperar la credibilidad, la previsibilidad y la estabilidad del país, para que los inversores nacionales y extranjeros puedan recuperar la confianza en Brasil. Para que dejen de ver a nuestro país como una fuente de lucro inmediato y depredador, y se conviertan en nuestros socios en la reanudación del crecimiento económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental. Vamos a recuperar la credibilidad, la previsibilidad y la estabilidad del país, para que los inversores nacionales y extranjeros puedan recuperar la confianza en Brasil. Para que dejen de ver a nuestro país como una fuente de lucro inmediato y depredador, y se conviertan en nuestros socios en la reanudación del crecimiento económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental.

https://twitter.com/choquei/status/1586898223289061376 VEJA: 1 MILHÃO DE PESSOAS NA AVENIDA PAULISTA COM O PRESIDENTE ELEITO, LULA! #Eleições2022 pic.twitter.com/38P1s9FDo2 — CHOQUEI (@choquei) October 31, 2022

Lula apuntó a la estabilidad política como una forma de atraer más recursos al país.

Queremos un comercio internacional más justo. Reanudar nuestras asociaciones con los Estados Unidos y la Unión Europea sobre nuevas bases. No nos interesan los acuerdos comerciales que condenan a nuestro país al eterno papel de exportador de commodities y materias primas. Reindustrialicemos Brasil, invirtamos en la economía verde y digital, apoyemos la creatividad de nuestros emprendedores y emprendedoras. También queremos exportar inteligencia y conocimiento. Volveremos a luchar por una nueva gobernanza global, con la inclusión de más países en el Consejo de Seguridad de la ONU y con el fin del derecho de veto, que daña el equilibrio entre las naciones. Queremos un comercio internacional más justo. Reanudar nuestras asociaciones con los Estados Unidos y la Unión Europea sobre nuevas bases. No nos interesan los acuerdos comerciales que condenan a nuestro país al eterno papel de exportador de commodities y materias primas. Reindustrialicemos Brasil, invirtamos en la economía verde y digital, apoyemos la creatividad de nuestros emprendedores y emprendedoras. También queremos exportar inteligencia y conocimiento. Volveremos a luchar por una nueva gobernanza global, con la inclusión de más países en el Consejo de Seguridad de la ONU y con el fin del derecho de veto, que daña el equilibrio entre las naciones.

La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU es una demanda de Lula desde su primer paso por la presidencia, con la exigencia de que Brasil y otros países de relevancia mundial tengan derecho a un asiento permanente. Los miembros permanentes —USA, China, Rusia, Reino Unido y Francia— pueden vetar cualquier medida que no sea del agrado de estos países.

"Estamos listos para volver a participar en la lucha contra el hambre y la desigualdad en el mundo y en los esfuerzos para promover la paz entre los pueblos. Brasil está listo para retomar su papel de liderazgo en la lucha contra la crisis climática, protegiendo todos nuestros biomas, especialmente la selva amazónica. En nuestro gobierno logramos reducir la deforestación en la Amazonía en un 80%, reduciendo considerablemente la emisión de gases causantes del calentamiento global. Ahora, luchemos por la deforestación cero en la Amazonía. Brasil y el planeta necesitan una Amazonía viva.

Un árbol en pie vale más que toneladas de madera talada ilegalmente por quienes sólo piensan en el beneficio fácil, a costa del deterioro de la vida en la Tierra. Un río de agua clara vale mucho más que todo el oro extraído a costa del mercurio que mata la fauna y pone en riesgo la vida humana. Cuando un niño indígena muere asesinado por la codicia de los depredadores del medio ambiente, una parte de la humanidad muere con él. Por eso, retomaremos el monitoreo y vigilancia de la Amazonía y combatiremos toda actividad ilegal, ya sea minería, minería, explotación forestal u ocupación agrícola indebida.

Al mismo tiempo, promoveremos el desarrollo sostenible de las comunidades que viven en la región amazónica. Demostremos una vez más que es posible generar riqueza sin destruir el medio ambiente. Estamos abiertos a la cooperación internacional para preservar la Amazonía, ya sea en forma de inversión o investigación científica. Pero siempre bajo el liderazgo de Brasil, sin renunciar nunca a nuestra soberanía. Estamos comprometidos con los pueblos indígenas, otros pueblos del bosque y la biodiversidad. Queremos la pacificación ambiental. No nos interesa una guerra por el medio ambiente, pero estamos listos para defenderlo de cualquier amenaza."

En la comunidad internacional, la Amazonía se convirtió en uno de los principales motivos de crítica al gobierno de Bolsonaro en su primer año de mandato, en 2019, cuando hubo un aumento de incendios y el presidente insinuó un montaje elaborado por ONG extranjeras.

Amigos míos, el nuevo Brasil que construiremos a partir del 1 de enero no sólo interesa al pueblo brasileño, sino a todas las personas que trabajan por la paz, la solidaridad y la fraternidad, en cualquier parte del mundo. Amigos míos, el nuevo Brasil que construiremos a partir del 1 de enero no sólo interesa al pueblo brasileño, sino a todas las personas que trabajan por la paz, la solidaridad y la fraternidad, en cualquier parte del mundo.

El miércoles pasado, el Papa Francisco envió un mensaje importante a Brasil, rezando para que el pueblo brasileño esté libre del odio, la intolerancia y la violencia. Quiero decir que queremos lo mismo y trabajaremos incansablemente por un Brasil donde el amor prevalece sobre el odio, la verdad vence a la mentira y la esperanza es mayor que el miedo. Lula hizo una construcción similar al lema de su victoria en las elecciones de 2002. En ese momento, dijo que "la esperanza venció al miedo", refiriéndose a quienes temían su victoria bajo argumentos como el riesgo de que Brasil adopte un régimen comunista.

https://twitter.com/AndreJanonesAdv/status/1586876560593879046 ESTAMOS INDO PRA PAULISTA pic.twitter.com/msdtli7h2y — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 31, 2022

Cada día de mi vida recuerdo la mayor enseñanza de Jesucristo, que es el amor al prójimo. Por eso, creo que la virtud más importante de un buen gobernante será siempre el amor a su patria ya su pueblo. En lo que de nosotros dependa, no faltará el amor en este país. Cuidaremos mucho a Brasil y al pueblo brasileño. Viviremos en un tiempo nuevo. De paz, de amor y de esperanza. Un tiempo en que el pueblo brasileño tiene derecho a soñar de nuevo. Y las oportunidades para realizar lo que sueñas. Con ese fin, invito a todos los brasileños, independientemente del candidato por el que hayan votado en esta elección. Más que nunca, estamos recorriendo Brasil juntos, mirando más lo que nos une que nuestras diferencias. Sé la magnitud de la misión que me tiene reservada la historia y sé que solo no podré cumplirla. Necesitaré de todos: partidos políticos, trabajadores, empresarios, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, personas de todas las religiones. Brasileños que sueñan con un Brasil más desarrollado, más justo y más fraterno. Vuelvo a decir lo que dije durante toda la campaña. Lo que nunca fue una simple promesa de candidato, sino una profesión de fe, un compromiso de vida. Brasil tiene un camino. Todos juntos podremos arreglar este país y construir un Brasil del tamaño de nuestros sueños, con oportunidades para hacerlos realidad. Cada día de mi vida recuerdo la mayor enseñanza de Jesucristo, que es el amor al prójimo. Por eso, creo que la virtud más importante de un buen gobernante será siempre el amor a su patria ya su pueblo. En lo que de nosotros dependa, no faltará el amor en este país. Cuidaremos mucho a Brasil y al pueblo brasileño. Viviremos en un tiempo nuevo. De paz, de amor y de esperanza. Un tiempo en que el pueblo brasileño tiene derecho a soñar de nuevo. Y las oportunidades para realizar lo que sueñas. Con ese fin, invito a todos los brasileños, independientemente del candidato por el que hayan votado en esta elección. Más que nunca, estamos recorriendo Brasil juntos, mirando más lo que nos une que nuestras diferencias. Sé la magnitud de la misión que me tiene reservada la historia y sé que solo no podré cumplirla. Necesitaré de todos: partidos políticos, trabajadores, empresarios, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, personas de todas las religiones. Brasileños que sueñan con un Brasil más desarrollado, más justo y más fraterno. Vuelvo a decir lo que dije durante toda la campaña. Lo que nunca fue una simple promesa de candidato, sino una profesión de fe, un compromiso de vida. Brasil tiene un camino. Todos juntos podremos arreglar este país y construir un Brasil del tamaño de nuestros sueños, con oportunidades para hacerlos realidad.

Lula preocupado por poder gobernar en un ambiente más tenso y fracturado que el que encontró en 2003. El PT tendrá el desafío de acomodar cuadros en la estructura federal y abrir canales de diálogo con un Congreso Nacional mayoritariamente alineado con Bolsonaro. La gobernabilidad será complicada.

https://twitter.com/choquei/status/1586899358007656448 AGORA: Avenida Paulista em coro: “Ei, Neymar, vai ter que declarar”



pic.twitter.com/wgvcwH4MWx — CHOQUEI (@choquei) October 31, 2022

Una vez más, renuevo mi eterna gratitud al pueblo brasileño. Quiero agradecer al compañero Alckmin, mi vicepresidente, que hizo un aporte extraordinario, a los gobernadores que fueron electos ya los que no fueron electos. Nuestra lucha no comienza ni termina con las elecciones. Nuestra lucha por la conquista de un país justo, un país en el que todos los brasileños puedan comer, trabajar, estudiar, tener acceso a la cultura y al ocio, será una lucha hasta el final de nuestras vidas. Me canso de decir, no es la cantidad de años que tiene una persona lo que hace que una persona envejezca. Lo que envejece a una persona es la falta de causa, es la falta de motivación para luchar. Y por eso decidí: Brasil es mi causa, el pueblo es mi causa. Y luchar contra la miseria es la razón por la que viviré hasta el final de mi vida. Una vez más, renuevo mi eterna gratitud al pueblo brasileño. Quiero agradecer al compañero Alckmin, mi vicepresidente, que hizo un aporte extraordinario, a los gobernadores que fueron electos ya los que no fueron electos. Nuestra lucha no comienza ni termina con las elecciones. Nuestra lucha por la conquista de un país justo, un país en el que todos los brasileños puedan comer, trabajar, estudiar, tener acceso a la cultura y al ocio, será una lucha hasta el final de nuestras vidas. Me canso de decir, no es la cantidad de años que tiene una persona lo que hace que una persona envejezca. Lo que envejece a una persona es la falta de causa, es la falta de motivación para luchar. Y por eso decidí: Brasil es mi causa, el pueblo es mi causa. Y luchar contra la miseria es la razón por la que viviré hasta el final de mi vida.

lula da silva4.jfif

En ese punto, Lula se conmovió.

Un fuerte abrazo y que Dios bendiga nuestro camino a partir del 1 de enero. Gracias al pueblo, gracias a Dios y gracias a la prensa por el tratamiento que le dieron a este proceso electoral. Un abrazo, de corazón, camaradas. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga nuestro camino a partir del 1 de enero. Gracias al pueblo, gracias a Dios y gracias a la prensa por el tratamiento que le dieron a este proceso electoral. Un abrazo, de corazón, camaradas.

Luego de años de criticar la cobertura mediática de su gobierno y el avance de sus procesos judiciales, el PT finalizó su discurso destacando positivamente el trabajo periodístico a lo largo de la elección, también en un gesto en sentido contrario al del presidente Bolsonaro.

-----------------------

Más contenido en Urgente24:

4 estrenos de películas y series de terror para ver el finde

Pasear por la Patagonia sin salir de Buenos Aires

Furor por la nueva serie de Guillermo Francella en Star+

Insólito: 50% de un pasaje al exterior son impuestos

Monotributo: Cuánto pagará cada categoría en enero 2023