Ni bien llegó a Chile, Michelle Bachelet se reunió con Boric

Si bien no se han revelado detalles del encuentro, se precisó que durante su estancia en Chile no tiene contemplado realizar actividades públicas, fuentes de T13 cercanas a la ex mandataria apuntan a que ella estaría preparando cómo transparentar su apoyo a Boric.

En este sentido, las mismas fuentes aseguran que la postura de Bachelet no será intervencionismo, ya que eso sólo involucra al gobierno de turno. Asimismo, indicaron que es un derecho humano la libertad de expresión y que ella puede expresar su opción como cualquier ciudadana.

Siches además agregó:

Hasta la fecha no hay nada programado. Sabemos que la Alta Comisionada ha llegado al país, creo que nadie tiene duda de su compromiso con la democracia y con nuestra patria, en ese sentido yo espero que obviamente sea partidaria y apoye a nuestro candidato presidencial pero es ella quien tiene que informar cómo y cuándo podrá hacer alguna opción si es que ella lo estima conveniente

El "lamento" de Kast

El candidato del Frente Social Cristiano lamentó la reunión entre Boric y Bachelet.

"Lamento que la Alta Comisionado de DDHH de la ONU intervenga de esta manera en la elección", indicó Kast.

Y agregó que "se entiende su preferencia por Gabriel Boric, pero desde su cargo debiera estar disponible a reunirse con todos los candidatos".

"Lamento que la Alta Comisionado de DDHH de la @onu_es intervenga de esta manera en la elección. Se entiende su preferencia por Gabriel Boric, pero desde su cargo debiera estar disponible a reunirse con todos los candidatos." — José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) December 13, 2021

Declaraciones que fueron respondidas por el diputado y coordinador político de Boric: "Señor K, las personas en sus vacaciones pueden hacer lo que quieran. ¿Ustedes lo escucharon decir algo cuando todo el gabinete de Piñera se volcó a hacerle campaña?", escribió Giorgio Jackson a través de Twitter.

Señor K, las personas en sus vacaciones pueden hacer lo que quieran.



¿Ustedes lo escucharon decir algo cuando todo el gabinete de Piñera se volcó a hacerle campaña?



— Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) December 13, 2021

Durante esta mañana, el fundador del Partido Republicano se había referido a la llegada de Bachelet a Chile e indicó que le interesaba reunirse con la expresidenta en caso de que Boric así lo hiciera.

"No sé si él ya se habrá reunido con la Presidenta, es probable que tenga una reunión. Si fuera así a mí igual me gustaría reunirme con ella, porque ella fue Presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas", indicó.

Y agregó que "ella tiene que ser muy prudente en los apoyos que dé".

Álvaro Vergara, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), afirmó que un apoyo de la expresidenta a Boric puede ser "determinante" y cambiar el resultado de la elección, al consolidar el apoyo de los militantes de los partidos de la ex Nueva Mayoría al candidato de Convergencia Social.