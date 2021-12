"Nos equivocamos porque mandamos una señal que oscureció todo lo que quería plantear para proteger y dignificar a la mujer", dijo. También puntualizó en que su programa hubo medidas que "no se entendieron bien" y "otras que derechamente estaban equivocadas".

Frente al Ministerio de la Mujer, declaró:

Claramente no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer. Quiero confesar que nos equivocamos, en como lo planteamos, como lo escribimos y por no haber corregido el rumbo a tiempo Claramente no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer. Quiero confesar que nos equivocamos, en como lo planteamos, como lo escribimos y por no haber corregido el rumbo a tiempo

Kast había dicho en primera vuelta que iba a fusionar y eliminar Ministerios, entre ellos el de la Mujer.

Añadió que "cuando uno comete un error tiene que disculparse y yo le pido perdón a cada una de las mujeres a las cuales les pudo haber afectado nuestro programa de gobierno".

Disculpas de corazón. Pero lo único que buscábamos era tener más recursos, mayores posibilidades para poder colaborar y ayudar a cada mujer que se haya sentido vulnerada en sus derechos Disculpas de corazón. Pero lo único que buscábamos era tener más recursos, mayores posibilidades para poder colaborar y ayudar a cada mujer que se haya sentido vulnerada en sus derechos

Además de su arrepentimiento en torno al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género presentó 4 pilares:

Aplicar una reforma transversal para "facilitar el trabajo y mejorar las remuneraciones de la mujer" .

. En materia de salud, duplicar el presupuesto estatal para incorporar las "últimas tecnologías en detección y tratamiento del cáncer de mamas" , y la creación de "un programa especial para dar protección a la salud mental" .

, y la creación de . En materia de pensión de alimentos "reformas sustanciales" no especificadas.

"reformas sustanciales" no especificadas. Finalmente otra reforma transversal para que el acceso a los beneficios y subsidios estatales no dependa de la situación conyugal.

Este último punto es el 3er eje principal de críticas al candidato, ya que en su programa se indicaba que los subsidios estatales sólo beneficiarían a las familias casadas.

Kast aprovechó de relevar el respaldo entregado por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, la senadora Marcela Sabat y la incorporación de Paula Daza, quien renunció a la subsecretaría de Salud.

Anunció que, junto a Daza y Sabat, irán "recorriendo Chile entero para escuchar, acoger y plantear las ideas de la libertad y el respeto a la mujer por Chile", en un contrapeso a la gira que inició la expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en el comando del candidato de la izquierda Gabriel Boric que apunta a golpear "1 millón de puertas".

¿Oportunismo político?

Frente a este anuncio del candidato presidencial de ultraderecha, analistas políticas expertas en género y diversas organizaciones de la sociedad civil que velan por los Derechos Humanos con enfoque de género y disidencias, comentaron al diario chileno El Mostrador su incredulidad a las declaraciones de Kast.

La directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile, Javiera Canales, comentó que este cambio se trata de una estrategia política para canalizar más votos de cara a las próximas elecciones y no de un acto genuino para garantizar los derechos de las mujeres.

"Nosotras rechazamos esta incorporación de último momento, también rechazamos que pretenda incorporar a la mujer por medio de una vocera de su campaña, que solo alcanzó a durar 30 días en el gobierno actual mediante el Ministerio de La Mujer y la EG (Macarena Santelices), quien no entendió las demandas, y que tampoco reconoce fidedignamente las necesidades de las mujeres y las niñas en este país", señaló Canales.

Por su parte, desde la Coordinadora Feminista 8M creen que el anuncio de Kast no es honesto, y que el candidato significa una amenaza para la libertad de las mujeres.

Aunque ahora salga diciendo que se está retractando, en lo concreto no es así, es oportunismo político. Para nosotras está clara su posición, porque no es algo que haya aparecido en estos días, sino que, en todos sus meses de campaña en distintas declaraciones él ha manifestado que está en contra de los derechos de las mujeres y disidencias Aunque ahora salga diciendo que se está retractando, en lo concreto no es así, es oportunismo político. Para nosotras está clara su posición, porque no es algo que haya aparecido en estos días, sino que, en todos sus meses de campaña en distintas declaraciones él ha manifestado que está en contra de los derechos de las mujeres y disidencias

Desde las voces más juveniles, la vocera del área de género de la plataforma de acción Tremendas, Gabriela Oyarzo, afirmó que no les sorprenden las declaraciones. "Repudiamos y no creemos para nada en sus palabras, en su supuesto arrepentimiento. Hay cosas en las que uno no puede cometer errores, no son cosas al azar que uno no piensa. El haber declarado desde un principio eliminar el Ministerio es gravísimo y no es un error, es algo que ellos y su equipo detrás estaban 100% conscientes".

Para la plataforma que vela por los derechos de las mujeres desde la niñez, califican este arrepentimiento como una "limpieza de imagen" para adquirir más votos. "Él está invitando a las personas que lo escuchen a creer que es una buena persona que se arrepiente de sus errores, pero nosotras tenemos que mantenernos fuertes como mujeres, activistas y feministas, seguir luchando por nuestras convicciones, ser éticas y consecuentes tal y como lo hemos hecho en todas nuestras luchas, y que es algo que el candidato no está dispuesto a hacer".

Y agregaron:

Los derechos humanos no son un juego, por lo cual no transamos. Nos corresponde seguir conversando con nuestras familias, informando y generar un pensamiento crítico Los derechos humanos no son un juego, por lo cual no transamos. Nos corresponde seguir conversando con nuestras familias, informando y generar un pensamiento crítico

La directora del Centro de Derechos Humanos UDP, Lidia Casas, analizó que más allá de un momento electoral, existe el eje en que Kast recibe la crítica de personas de distintos sectores dentro de su propia coalición de derecha, en donde tuvo que darse cuenta de lo simbólico que es echar abajo una institucionalidad que ha sido clave para la transformación no solamente de normas legales, sino que también de la promoción de políticas públicas con una clara perspectiva de género.

"No creo de manera alguna que el candidato Kast sea una persona sincera frente a este arrepentimiento. Detrás de él, y por muchos años, ha habido una clara intención para lo que él llama "desterrar la ideología de género", no solamente de él, sino que, además, de sus partidarios del Partido Republicano. Su arrepentimiento, por supuesto, no se vincula de manera alguna a sus convicciones más profundas, como pudiera ser, por ejemplo, la eliminación o derogación del aborto en tres causales", reflexiona la experta.

Por otro lado, la jefa del Área de Psicología Social Comunitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, María Alejandra Energici, se cuestiona cuánta credibilidad tienen estos dichos, porque es un giro abrupto en un montón de cosas. Además, que no es casualidad que se omita hablar de la ley de aborto.

"Yo insisto en que siguen invisibilizadas todo el resto de la diversidad, falta toda la parte de equidad de género, porque no es solamente lo femenino y lo masculino, entonces eso también me parece algo tremendamente conservador. Invisibiliza la diversidad sexual y no se mencionan en el primer programa, no se menciona ahora tampoco. Estamos hablando del matrimonio igualitario en Chile, un país que hoy tiene una deuda muy grande. Por ejemplo habla de los femicidios, pero hoy los trans tienen menos expectativa de vida por suicidio. Es un grupo con el que tenemos una deuda grande y no se mencionan", sostuvo.