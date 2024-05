Netanyahu aísla a Israel y desafía a Biden: "Lucharía con uñas y dientes"

Según The Times Of Israel, el primer ministro volvió a compartir, tras el anuncio de Biden, un discurso a principios de esta semana, en el que dijo que Israel se enfrenta solo a Hamás si es necesario.

“Hoy, volvemos a enfrentarnos a enemigos empeñados en nuestra destrucción”, expresó Netanyahu en el clip de un evento del Día del Recuerdo del Holocausto en Jerusalén. “Les digo a los líderes del mundo: ninguna presión, ninguna decisión de ningún foro internacional impedirá que Israel se defienda. Si Israel se ve obligado a permanecer solo, Israel se mantendrá solo".

image.png Israel en su insistencia en Rafah podría perder a su aliado incondicional, USA.

Luego Gallant defendió a todo costa la ofensiva incesante en Gaza.

“Desde aquí les digo a los enemigos de Israel y a sus mejores amigos: el Estado de Israel no puede ser sometido: ni las FDI, ni el Ministerio de Defensa, ni el establishment de defensa, ni el Estado de Israel. Nos mantendremos firmes, lograremos nuestros objetivos, atacaremos a Hamás, destruiremos a Hezbolá y traeremos seguridad”.

El ultraortodoxo y racista ministro de Seguridad Itamar Ben Gvir declaró que “Biden ama a Hamas”. El único que pareció entrar en razón fue el mismísimo presidente israelí, Isaac Herzog, quién repudió los comentarios “insultantes e irresponsables” de la derecha sionista y sostuvo que Estados unidos sigue siendo “una gran aliado del país”.

Ahora el el gabinete de guerra israelí está redefiniendo su estrategia de los continuos combates en Gaza y el Líbano, tras la decisión de la Casa Blanca de detener algunos envíos de armas.

En una presunta llamada del domingo (5/5) el primer ministro israelí le advirtió a Biden que Israel “lucharía con uñas y dientes si fuera necesario”.

Grieta entre el pueblo de Israel y la derecha ultraortodoxa

Según una editorial de The Jerusalem Post, en la práctica, Benjamin Netanyahu se ha convertido en el ejecutor de la voluntad de su "amo", Itamar Ben-Gvir. Éste último no quiere alto el fuego ni a los rehenes, niega la cultura palestina y quiere repoblar Gaza con asentamientos israelíes.

Más que por una cuestión política, Netanyahu cede por su propia supervivencia política. Tal como contó Urgente24, si estos extremistas religiosos y nacionalistas abandonan el gobierno, Netanyahu no sólo perderá el poder sino que posiblemente irá a prisión por soborno, fraude y corrupción. (Recuérdese las masivas manifestaciones en Israel por la reforma judicial que casó grieta amplísima que propició el ataque inesperado de Hamas).

Sin embargo, muchos israelíes, advierten esto y se oponen a la política de Netanyahu y Ben-Gvir. Esto significa que Netanyahu no es Israel.

La mayoría del pueblo israelí, según la mayoría de las encuestas, quiere por encima de todo la vuelta de los rehenes a casa.

“El problema para la mayoría del pueblo de Israel después de siete meses de lucha es que no creen en este gobierno ni en su conducta, no creen en su primer ministro que cambia de opinión según sus necesidades políticas, y no creen en figuras como Orit Struck”, destaca el diario israelí.

image.png Itamar Ben-Gvir es el causante del fanatismo y desidia del gobierno de Israel.

“Actualmente, el lema de la guerra de este gobierno es entrar en Rafah. Sin embargo, nadie en el gobierno está considerando el hecho de que Rafah también podría ser una derrota con muchas bajas y heridos como resultado de las trampas tendidas por Hamás, rehenes muertos como resultado de los ataques, y errores en la identificación o golpear por error a cientos de civiles inocentes durante los combates”.

Los racistas de derecha sueñan con un mundo turbio e ilusorio llevando a un mayor aislamiento a Israel que incluso los perjudicaría.

Políticos más sensatos deberían reunir el coraje para hacer lo que se necesita para trabajar por un futuro compartido con los palestinos. La única solución real es una solución de dos Estados.

Israel resentida y aún traumatizada por la masacre del 7 de octubre se niega a creer que solución de los “dos estados” es lo único que garantizaría la convivencia pacífica entre un futuro estado palestino y el estado de Israel.

Si Israel sigue rechazando la creación de un Estado Palestino tras la guerra, no se normalizarán las relaciones diplomáticas entre Riad y Tel Aviv y Medio Oriente seguirá sumida en el caos y en la inestabilidad. Eso ya lo advirtieron las autoridades saudíes.

Posguerra oscura y aislamiento

En el 1 plan oficial de posguerra, el primer ministro israelí y sus fundamentalistas rechazaron “los delirios” de Hamas y sentaron su posición: control de seguridad en todo el territorio al oeste de Jordania, incluidas las ocupadas Cisjordania y Gaza , territorios donde los palestinos quieren crear un estado independiente. Netanyahu reprueba el “reconocimiento unilateral” de un Estado palestino. Y solo aceptaría un acuerdo con los palestinos mediante negociaciones directas entre las dos partes.

Es difícil que los musulmanes aceptan una libertad indefinida para que las FDI operen en toda la Franja tras la destrucción que causaron. ¿Cómo será el choque entre el gobierno palestino y las bayonetas israelíes?

Asimismo, una gran parte de los israelíes siguen responsabilizando a Benjamin Netanyahu de la masacre del 7 de octubre tras la filtración masiva de Hamas. Una investigación interna de las Fuerza de Defensa de Israel (FDI) sobre las fallas de inteligencia militar podría complicar al primer ministro aún más.

image.png Israel quiere tener control de seguridad en todo el territorio al oeste de Jordania, incluidas las ocupadas Cisjordania y Gaza , territorios donde los palestinos quieren crear un estado independiente.

La gente quiere comprender la inoperancia de la inteligencia del 7 de octubre, las fallas, falta de preparación y prevención o la subestimación de Hamas. Muchos israelíes sostienen que las fuerzas de seguridad de la derecha antes de la masacre estuvieron más ocupadas en frenar las masivas e históricas protestas populares en Israel tras la polémica reforma judicial -que cercena el poder de la corte sobre el ejecutivo- que identificar los peligros externos.

