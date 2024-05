Divide a Israel el debate sobre la prioridad: Rehenes vs. Rafah

## "Rabin observó que el gran logro de Oslo para Israel fue que la línea de alto el fuego de 1949 fuera aceptada como legítima. Incluso hubo un entendimiento tácito de que el derecho al retorno de los palestinos no era realista. Incluso Arabia Saudita aceptó esto. Fuera de Israel escucho cada vez más discursos que ya no aceptan eso. Al matar a 35.000 personas en Gaza, la gente fuera de Israel crea una equivalencia entre eso y 1948-49, lo que socava la legitimidad de la Línea Verde. Los israelíes tienen que darse cuenta de que dos Estados a lo largo de la Línea Verde es un buen negocio. Si continúan con las políticas actuales, se convertirán en un Estado paria, que no tendría legitimidad alguna ante el mundo exterior. Al-Hayya de Hamás ha sugerido que abandonarían la lucha armada por ese Estado palestino. Gran Bretaña no pudo vencer al IRA, no se puede derrotar a Hamás porque siempre habrá más personas dispuestas a unirse. Al final, tendrás que hacer las paces con tus enemigos, sobre todo porque te estás quedando sin amigos."