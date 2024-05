Milei, un "outsider" sin protocolo: La lista de cruces con líderes del mundo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jarizabaletaf/status/1750919035472969766&partner=&hide_thread=false “Gustavo Petro es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia” dice el Presidente Javier Milei



Cuando el libertario ganó en las PASO, en diálogo con un medio colombiano, embistió otra vez contra la gestión de Petro: “¿Qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano". Tras tales afirmaciones, Petro le respondió que eso “decía Hitler”.

image.png Boric, Milei y Petro |Gentileza EXANTE

El líder de La Libertad Avanza (LLA) también declaró que el mandatario chileno Gabriel Boric era un "empobrecedor". Asimismo, arremetió en varias oportunidades contra Lula da Silva, al que llamó "comunista y corrupto" tal como al gobierno de China.

Milei 'derrapó' con El Vaticano y contra Biden

Pese a que Milei y el Papa Francisco hicieron ahora “un borrón y cuenta nueva ”, lo cierto es antes de su advenimiento al poder Ejecutivo, el economista libertario se había despachado con una serie de insultos contra el Sumo Pontífice.

"Es el representante del maligno en la Tierra, ocupando el trono de la casa de Dios", dijo y sostuvo que "impulsa el comunismo, con todos los desastres que causó".

"Promueve la pobreza, un régimen de miseria. Este tipo promueve un sistema que mata a la gente", añadió.

Por otra parte, desde su incursión en la política como diputado, Milei demostró clara lealtad a Donald Trump, y no así con el electorado demócrata al que a menudo tilda de "zurdos norteamericanos". Y cuando fue legislador, hizo un descargo en redes tras que Biden confundiera al pueblo ucraniano con el de Irán -uno de los tantos lapsus del líder demócrata-.

Vuelta atrás con China: El rey Libertario y su "desdecir"

“No promovería las relaciones con comunistas, ni con Venezuela, ni con Cuba, ni con Nicaragua, ni con China”, dijo Milei ante la agencia Bloomberg en agosto del año pasado. Pero, al parecer, tuvo que ‘bajarse los pantalones’ por la continuidad sin cambios del swap con China —que vence el próximo junio y por el que debería el Estado argentino sino desembolsar US$6000 millones—

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/wallstwolverine/status/1702467162097508824&partner=&hide_thread=false Milei: “No solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista”. pic.twitter.com/kjjvyPlgxC — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 14, 2023

Tales declaraciones enfurecieron al líder brasilero Lula da Silva, que aprovechó hace poco para ningunear con todo a Milei: Ante la pregunta de la prensa sobre si había leído una carta que le envió Milei a través de la canciller Diana Mondino, soltó en modo irónico “No sé lo que dice".

Es que el enojo de Lula se basa también en otros atroces dichos de Milei contra su investidura presidencial, desde su campaña electoral. En ese entonces, en una entrevista con el periodista Jaime Bayly, Milei fue consultado sobre si se reuniría con Lula "de jefe de Estado a jefe de Estado" y ante ello fue lapidario:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1722368776795033665&partner=&hide_thread=false "No me reuniría con Lula da Silva"



Javier Milei apuntó contra el presidente de Brasil, dijo que "es un corrupto y por eso estuvo preso" y afirmó: "Es un comunista". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/ObdrhriEjL — Corta (@somoscorta) November 8, 2023

Del mismo modo, en esas épocas pre-electorales, Milei compartió un artículo periodístico en su cuenta de la red social X que acusaba a Lula de haber intentado interferir en el Banco de Desarrollo de América Latina con el propósito de perjudicarlo. "Tiembla la casta roja. Muchos comunistas enojados y con acciones contra mi persona y mi espacio", escribió el entonces candidato presidencial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1709381156221644964?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1709381156221644964%7Ctwgr%5E4112ce28a8af7480ea184aedf4c1b6bfae8c93ce%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F510160-asesinos-corruptos-insultos-milei&partner=&hide_thread=false TIEMBLA LA CASTA ROJA

Muchos comunistas enojados y con acciones directas contra mi persona y mi espacio...

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/BIZoPu8TT4 — Javier Milei (@JMilei) October 4, 2023

