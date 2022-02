Luis Lacalle Pou se aseguraría la victoria en el referéndum

En Montevideo, la mayoría de los carteles o afiches que se pueden observar en la calle alientan por la opción del Frente Amplio del SI. Allí, el 60% de los votantes apoya la derogación y el 30,1% se inclina por el NO.

En cambio, en el interior, donde Luis Lacalle Pou tiene más apoyo, el 49,7% apoya mantener los artículos y el 39,7% derogarlos.

Sin embargo todavía queda un mes de campaña y no está todo definido aún, como siempre, los indecisos pueden voltear una elección. Lo destacable es que el 88.8% de las personas encuestadas declaró que irá a votar, un 3.8% que no lo hará y un 5.1% no sabe.

Otra consultora de Uruguay llamada Equipos Consultores también da al NO como vencedor. El 31% respalda la opción de derogar y 41%, la de mantener los artículos de la LUC. Aunque la consultora abrió el paraguas:

El escenario es abierto, volátil e incierto.

Además la consultora aclaró que el 26% todavía no definió cuál será su pronunciamiento en el referéndum, que es de voto obligatorio. A su vez, indica que 9% de quienes dicen que votarán por la opción del SÍ o el NO reconocen que su voto no es seguro.