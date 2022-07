Llegan más armas para Ucrania y Rusia dice "Vamos por todo"

Estados Unidos está desarrollando conscientemente el concepto de 'escalada', que prevé un aumento casi constante, se podría decir diario, en el grado de participación de Estados Unidos en el conflicto armado en Ucrania. Hasta el nivel hasta que Rusia considere que ya no es aceptable para su seguridad, y, según les parece, o capitulará o hará concesiones. Estados Unidos está desarrollando conscientemente el concepto de 'escalada', que prevé un aumento casi constante, se podría decir diario, en el grado de participación de Estados Unidos en el conflicto armado en Ucrania. Hasta el nivel hasta que Rusia considere que ya no es aceptable para su seguridad, y, según les parece, o capitulará o hará concesiones.

Según él, la instalación de Himars tiene una ventaja: es de alta precisión.

Pero su uso es peligroso. Es difícil conocer qué municiones ahora aportará USA: hay más de 20 formatos diferentes.

Por lo tanto, las municiones condicionan la guerra que viene. Esto lo entiende cualquier conocedor de conflictos bélicos:

Si hay las municiones son para un rango de no 40 Km, sino 70 Km, es una historia, y si es para un rango más largo, sacaremos conclusiones, tal como dijo (Vladimir) Putin. Esto significa que atacaremos los corredores de transporte a través de los cuales se entregan estos sistemas y los bloquearemos. Y atacaremos aquellas áreas que hasta ahora han permanecido fuera de nuestros ataques, comenzando por las regiones occidentales de Ucrania, donde se encuentran los los centros de toma de decisiones política. Si hay las municiones son para un rango de no 40 Km, sino 70 Km, es una historia, y si es para un rango más largo, sacaremos conclusiones, tal como dijo (Vladimir) Putin. Esto significa que atacaremos los corredores de transporte a través de los cuales se entregan estos sistemas y los bloquearemos. Y atacaremos aquellas áreas que hasta ahora han permanecido fuera de nuestros ataques, comenzando por las regiones occidentales de Ucrania, donde se encuentran los los centros de toma de decisiones política.

Serguéi Lavrov. Sergey Lavrov ha enviado un mensaje a la OTAN antes de la reunión sobre más armas para Ucrania.

Lavrov

Quien coincidió con esto fue el canciller de Rusia, Sergey Lavorv, hablando con la influyente editora en jefe de RT, Margarita Simonyan:

"El uso de armas pesadas suministradas por Occidente a Kiev solo obligará a Rusia a ingresar más profundo en Ucrania. Significa que tendremos que correr la línea aún más lejos."

Según él, cuando los negociadores de paz se reunieron en Estambul, Turquía, el 29 y 30 de marzo, debatieron "una geografía", que consideraban las áreas controladas hasta entonces por Rusia (Crimea) y las fuerzas separatistas de Donetsk y Lugansk.

“Nuestra disposición a aceptar las sugerencias de Ucrania se basó en la geografía de fines de marzo de 2022. Ahora la geografía es diferente. No estamos hablando de Donetsk y Lugansk. Estamos hablando de las regiones de Kherson, Zaporozhye y varios otros territorios, y este proceso está en curso”.

La Embajada de Rusia en Washington DC difundió un comunicado acerca de que las personas que viven en áreas controladas por Rusia “decidirán sobre su futuro de forma independiente, por sí mismas”.

Lavrov cree que las negociaciones de alto el fuego con Ucrania tienen un grave problema: Ucrania no toma las decisiones sino que solicita autorización a USA, y los estadounidenses aún no creen que han "sembrado suficiente caos". Él cree que USA y el Reino Unido empujan a Rusia contra Europa mediante el suministro de armas a Ucrania. Dmytro Kuleba dijo el 18/07 que las negociaciones con Rusia son posibles "solo después de su derrota".

No tengo ninguna duda de que a los ucranianos no se les permitirá negociar hasta que los estadounidenses decidan que 'ya hemos escandalizado bastante, sembrado el caos, ahora podemos dejarlos solos, veremos cómo van a salir'. No es un secreto el hecho de que [las autoridades ucranianas] estan restringidas a cualquier paso constructivo, literalmente infladas con armas cada vez más sofisticadas, e instructores y especialistas extranjeros que prestan servicios a estos sistemas Himars y otros. No tengo ninguna duda de que a los ucranianos no se les permitirá negociar hasta que los estadounidenses decidan que 'ya hemos escandalizado bastante, sembrado el caos, ahora podemos dejarlos solos, veremos cómo van a salir'. No es un secreto el hecho de que [las autoridades ucranianas] estan restringidas a cualquier paso constructivo, literalmente infladas con armas cada vez más sofisticadas, e instructores y especialistas extranjeros que prestan servicios a estos sistemas Himars y otros.

Lavrov dijo que Putin, en una de sus conversaciones telefónicas a principios de febrero con el presidente francés Emmanuel Macron, le dijo "Tu Zelensky es producto de un golpe de Estado" (en 2014, cuando desbarrancó la política de Ucrania). "Y este régimen no ha desaparecido”.

Drones

Una acción que ha provocado alarma en Rusia durante las horas recientes es que drones (UAV) ucranianos atacaron la planta de energía nuclear de Zaporozhye.

"Hoy, Kiev llevó a cabo un ataque a la planta de energía nuclear de Zaporozhye con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados de ataque", informaron las autoridades a la agencia de noticias RIA.

Según la administración, las tropas ucranianas utilizaron varios drones kamikaze. En total, realizaron 4 ataques, el último tuvo lugar a las 16:01 hora de Moscú.

“Según información preliminar, los UAV estaban equipados con ojivas con una masa explosiva calculada en kilogramos en equivalente de TNT”, escribió Vladimir Rogov, representante de la CAA (Civili Aviation Authority, o sea la autoridad de control del tráfico aereo), en su canal de Telegram .

El 12/07, los UAV ucranianos ya habían arrojado varias minas de calibre 120 mm en un edificio ubicado al lado de la planta de energía nuclear. El lunes 18/07 se registró un intento de ataque a la central con drones, en el que 11 empleados resultaron heridos,4 en estado grave.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

Europa azotada por temperaturas récord, sequías e incendios

China acelera la venta de sus bonos del Tesoro de USA

Maxi López compró un club inglés y Wanda lo mira por TV

WhatsApp y una nueva función que enloquecerá a los usuarios

YPF y Aerolíneas Argentinas: Increíble promoción en millas