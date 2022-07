Prokhod-1, el robot que desarma minas en Ucrania

Este concepto lo incorporó Rusia como doctrina de combate luego de los conflictos bélicos en Afganistán (derrota) y las 2 guerras de Chechenia (victoria), y se mantuvo durante la misión de mantenimiento de la paz de los paracaidistas rusos en la ex Yugoslavia (Serbia / Croacia / Montenegro / Kosovo, etc.)

En Siria, los convoyes de la policía militar del Ministerio de Defensa ruso también utilizaron zapadores en la vanguardia.

Y lo mismo ocurrió con las tropas que fueron a Nagorno-Karabaj para ubicarse entre Azerbaiyán y Armenia, que estaban en guerra, que habían dejado en el territorio una gran cantidad de explosivos, incluidas trampas ingeniosas.

En Ucrania, la situación es aún más complicada porque en su retirada, las Fuerzas Armadas ucranianas dejan campos minados, en general caminos y también puentes. Esto es lo que ha llevado al frente de batalla al Prokhod-1, que tuvo su origen en el complejo Vepr, de 2012.

“Pero la historia del BMR se remonta a principios de la década de 1980, cuando las tropas soviéticas en Afganistán comenzaron a utilizar el arrastre de rodillos para minas KMT-5M", le dijo Shorokhov a Gazeta.

Rusia ha experimentado con otros robots bélicos: Uran-9, Nerekhta y Platform-M. El Uran-9 se probó en operaciones antiterroristas en Siria.

Pero cuidado: Rusia ha padecido grandes frustraciones también en sus desarrollos militares. Sin ir muy lejos, el Su-75 Jaque Mate, caza furtivo; y antes el Su-57 Felón. ¿Le irá mejor con los robots?

Ucrania también experimenta y la empresa Temerland intenta llevar al combate los vehículos robóticos Gnomm, para vigilancia y reconocimiento, equipados con ametralladoras de 7.62 mm.

En la ex URSS existió la red de arrastre PT-3, durante la 'Gran Guerra Patriótica' (la 2da. Guerra Mundial), con un combate clave: la batalla de Kursk, una de las batallas más grandes de la historia, pues participaron alrededor de 3 millones de soldados, más de 6.300 tanques y 4.400 aviones.

Rusia acumuló mucha experiencia en minado y desminado en Kursk.

Para el choque bélico, el Ejército Rojo instaló, según Wikipedia, 503.663 minas antitanque y 439.348 minas antipersona. Los campos de minas en Kursk alcanzaron densidades de 1.700 minas antipersonas y 1.500 minas antitanque por kilómetro. Por ejemplo, el 6to. Ejército de Guardias del Frente Vorónezh, se extendió por casi 64 kilómetros de frente y fue protegido por 69.688 minas antitanques y 64.430 antipersonas en su primer cinturón defensivo; y 20.200 minas antitanques y 9.097 antipersonas en su 2do. cinturón defensivo. Además, los grupos móviles de obstáculos colocaron más minas en el camino del avance de las formaciones blindadas enemigas.

