Xenobots: Los primeros robots vivos que pueden reproducirse

Xenobots: Building the First-Ever Self-Replicating Living Robots

¿Cómo son los robots vivos?

Los Xenobots son formas de vida sintéticas que se obtienen tomando unos pocos miles de células de embriones de rana y ensamblándolas en grupos.

No tienen sistema digestivo ni neuronas y, naturalmente, se deshacen después de unas dos semanas.

“Definitivamente no se convierten en ranas, en realidad mantienen la forma que les imponemos. Y se ven y actúan de formas muy diferentes a las de las ranas normales”, dijo a The Guardian el profesor Josh Bongard, de la Universidad de Vermont, coautor de la investigación.

En una publicación en Proceedings of the National Academy of Sciences, Bongard y sus colegas informaron que los xenobots adoptan un enfoque muy diferente llamado autorreplicación cinemática, un proceso visto anteriormente en moléculas, pero no en organismos.

El equipo hizo su descubrimiento observando el comportamiento de los xenobots en placas de Petri que contienen agua de estanque a temperatura ambiente y células sueltas de embriones de rana.

Así observaron que, dado que las células son pegajosas, un montón lo suficientemente grande puede formar un nuevo grupo en movimiento durante cinco días: un niño xenobot.

image.png Xenobots, los "robots vivos" que se replican solos.

¿Está “vivo” o es un robot?

"La mayoría de la gente piensa que los robots están hechos de metales y cerámica, pero no se trata tanto de lo que está hecho un robot como de lo que hace, que es actuar por sí mismo en nombre de las personas", explicó Bongard a la CNN.

Las células madre tienen la capacidad de convertirse en diferentes tipos de células. Por eso, para fabricar los xenobots, los científicos tomaron células madre vivas de embriones de rana y las dejaron incubar.

Como no hubo manipulación de genes, “en ese sentido es un robot, pero también es claramente un organismo hecho con células de rana no modificadas genéticamente".