¿Lawfare o depravado? Trump 'culpable' de agresión sexual

image.png E. Jean Carroll, segunda por la derecha, llega al tribunal federal de Nueva York, el miércoles 26 de abril.

image.png La exreportera de la revista People, Natasha Stoynoff, dijo que Trump la agredió cuando estaba asignada para entrevistarlo en su casa en Florida

Aunque en la sala del Tribunal se ausentó Donald Trump, apareció en un video bajo juramento en el que acusó a Carroll de inventar ello por cuestiones publicitarias y políticas, calificando la demanda de “ridícula”.

Del mismo modo, el abogado defensor del ex presidente retrato a la señora Carroll y a las testigos como motivadas por cuestiones ideológicas: “Si el nombre del acusado fuera cualquier cosa menos Donald J. Trump…usted sabe que no estaríamos aquí hoy”, dijo el letrado Joe Tacopina, quien destacó inconsistencias en el relato de Carroll.

image.png

“Y, aunque se supone que no debo decirlo, lo haré. Esta mujer no es mi tipo”, escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social:

Mientras tanto, y para que conste, E. Jean Carroll no está diciendo la verdad, es una mujer con la que no tuve nada que ver, no conocí y no tendría ningún interés en conocerla si alguna vez tuviera la oportunidad. Ahora todo lo que tengo que hacer es pasar por más años de tonterías legales para limpiar mi nombre de los ataques falsos de ella y su abogado contra mí. ¡Esto solo le puede pasar a 'Trump'! Mientras tanto, y para que conste, E. Jean Carroll no está diciendo la verdad, es una mujer con la que no tuve nada que ver, no conocí y no tendría ningún interés en conocerla si alguna vez tuviera la oportunidad. Ahora todo lo que tengo que hacer es pasar por más años de tonterías legales para limpiar mi nombre de los ataques falsos de ella y su abogado contra mí. ¡Esto solo le puede pasar a 'Trump'!

Esta nueva condena civil y las causas judiciales abiertas (como la del soborno a una actriz porno) quizá truncarían la candidatura de Trump y le podrían conceder la victoria en las internas del Partido Republicano al popular gobernador de Florida Ron DeSantis cuya imagen prosigue “impoluta” para la Derecha estadounidense, o bien catapultar al ex mandatario al triunfo por "mártir" político.

Más contenido en Urgente24:

Del 80% al 70%, peligro en el peronismo tras un dato clave de La Rioja

Siguen las denuncias contra Banco Patagonia

"Me agrediste": Carlos Maslatón vs. Esteban Trebucq en A24

Los 4 síntomas más reveladores de cáncer de colon en jóvenes

Advierten sobre un gran terremoto en zona central de Chile